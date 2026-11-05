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    Wenn Milliardäre und Broker den Hals nicht voll genug kriegen können

    Milliarden-Börsenskandal

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    Indonesiens Aktienmarkt ist um 40 Prozent eingebrochen. Dahinter steckt ein gewaltiger Manipulationsskandal. Milliardäre, Broker und verdeckte Aktiengeschäfte stehen im Zentrum und schaufeln dem ganzen Land ein Grab.

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    Milliarden-Börsenskandal - Wenn Milliardäre und Broker den Hals nicht voll genug kriegen können
    Foto: Mohamad Hamzah - NurPhoto

    In einem der spektakulärsten Börsenskandale der vergangenen Jahre hat der Aktienmarkt Indonesiens seit Jahresbeginn etwa 42 Prozent verloren, mehr als 350 Milliarden US-Dollar an Börsenwert wurden vernichtet. Dabei soll ein Netzwerk aus Brokern und einflussreichen Investoren über Jahre Aktienkurse künstlich in die Höhe getrieben haben. Zu den größten Profiteuren gehörten Unternehmen aus den Imperien einiger der reichsten Milliardäre Indonesiens. Nun drohen der größten Volkswirtschaft Südostasiens eine beispiellose Herabstufung und ein folgenschwerer Rückzug internationalen Kapitals.

    Wie das System funktionierte, zeigt der Fall Barito Renewables. Nach dem Börsengang 2023 explodierte der Aktienkurs laut Bloomberg innerhalb weniger Wochen um nahezu 1.000 Prozent. Dabei sollen Broker gezielt Handelsumsätze und Kurse nach oben getrieben haben. Hinter dem Unternehmen steht Prajogo Pangestu, einer der reichsten Männer Indonesiens, der zusammen mit einem kleinen Investorenkreis rund 97 Prozent der Aktien des Unternehmens kontrolliert.

    Das Ziel solcher Geschäfte war es, den Marktwert und die Liquidität der Aktien der Unternehmen so weit hochzutreiben, dass sie in die begehrten Indizes von MSCI aufgenommen werden. Broker sollen über miteinander verbundene Konten Käufe und Verkäufe organisiert haben, um steigende Kurse und lebhafte Umsätze vorzutäuschen. Sobald eine Aktie in einen Index aufgenommen wurde, mussten Fonds, die den Index abbilden, sie kaufen. Das wiederum ließ den Kurs weiter explodieren, vor allem weil in der Realität nur wenige Aktien tatsächlich verfügbar waren.

    Wie extrem die Entwicklung ausfallen konnte, zeigt der Lebensmittelproduzent Abadi Lestari, dessen Aktien sich zeitweise um 5.000 Prozent verteuerten. Ein Brokerhaus stellte sogar weitere Kursgewinne von mehreren Zehntausend Prozent in Aussicht. Inzwischen hat die Aktie allerdings rund 70 Prozent ihres Wertes wieder verloren.

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    Die indonesische Finanzaufsicht OJK hat mittlerweile konkrete Verstöße festgestellt und im Oktober Strafen von insgesamt 2,1 Billionen Rupiah, umgerechnet rund 104 Millionen Euro, verhängt. Betroffen sind Geschäfte mit Aktien von Barito Renewables, Petrindo Jaya Kreasi und Dian Swastatika Sentosa.

    Während die beiden erstgenannten Unternehmen zum Imperium von Pangestu gehören, steht hinter Dian die Sinar Mas Group der Milliardärsfamilie Widjaja. Die Behörden stellten bei Dian systematische Kursmanipulationen fest. Bei den beiden anderen Unternehmen wurden Aktien beim Börsengang unter Verschleierung der tatsächlichen wirtschaftlichen Hintermänner zugeteilt. Dadurch blieb der frei handelbare Aktienbestand künstlich knapp. Eine persönliche Beteiligung der Milliardäre an den Manipulationen ist allerdings nicht nachgewiesen.

    Der Indexanbieter MSCI hat inzwischen das Vertrauen in den indonesischen Aktienmarkt weitgehend verloren. Er bemängelt undurchsichtige Eigentümerstrukturen, zweifelhafte Handelsumsätze und unzureichende Kontrollen. Sollte Indonesien seine Probleme nicht beheben, droht bis Ende Juni 2027 die Herabstufung vom Schwellenlandmarkt in die sogenannte Standalone-Kategorie. Eine solche Einstufung könnte weitere milliardenschwere Verkäufe internationaler Fonds auslösen.

    Bereits jetzt haben ausländische Anleger Milliarden US-Dollar abgezogen und auch die Landeswährung Rupiah steht unter Druck. Die Krise kann jetzt dazu führen, dass Investitionen in Infrastruktur, Rohstoffverarbeitung und Industrie ausbleiben. Für Indonesien wäre das besonders problematisch, denn das Land gehört zu den weltweit wichtigsten Produzenten von Nickel, Kohle und Palmöl.

    Noch zeigt sich die reale Wirtschaft bemerkenswert widerstandsfähig. Im dritten Quartal wuchs Indonesiens Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 5,47 Prozent und damit stärker als erwartet, berichtet Reuters. Doch der Börsenskandal stellt eine zentrale Voraussetzung für weiteres Wachstum infrage: das Vertrauen internationaler Kapitalgeber in einen fairen und transparenten Finanzmarkt. Wenn einige wenige Broker und Milliardäre trotz funktionierender Wirtschaft den Hals nicht voll genug bekommen können, kann das ein ganzes Land an den Abgrund bringen.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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