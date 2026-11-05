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    EnBW erhöht Strom- und Gaspreise ab 2027

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    Für Sie zusammengefasst
    • EnBW erhöht ab Januar 2027 Strom- und Gaspreise
    • Strom verteuert sich um 3,3, Gas um 8,4 Prozent
    • Höhere Abgaben und Netzentgelte treiben Preise
    EnBW erhöht Strom- und Gaspreise ab 2027
    Foto: Uli Deck - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Kunden der Energie Baden-Württemberg müssen künftig mehr für Strom und Gas zahlen. Der Versorger erhöht zum 1. Januar 2027 die Preise in der Grund- und Ersatzversorgung: Der Haushaltsstrompreis steigt um monatlich 3,3 Prozent, der Gaspreis um monatlich 8,4 Prozent, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Gründe seien deutlich gestiegene staatliche Preisbestandteile und Netzentgelte sowie höhere Beschaffungskosten für das kommende Jahr.

    Ein Musterhaushalt mit zwei bis drei Personen und einem Jahresverbrauch von 2.900 Kilowattstunden zahlt demnach künftig 106 Euro im Monat für Haushaltsstrom. Die Mehrbelastung betrage 3,40 Euro im Monat. Ab Anfang kommenden Jahres liege der Grundpreis bei 17,06 Euro im Monat und der Arbeitspreis bei 36,70 Cent je Kilowattstunde.

    Anstieg staatlich regulierter Abgaben

    Hauptgrund für die Erhöhung sei der Anstieg der staatlich regulierten Abgaben, Umlagen und Steuern um insgesamt rund 23 Prozent, insbesondere bei der Offshore-Umlage und dem Aufschlag für die besondere Netznutzung. Der Versorger beeinflusse weniger als die Hälfte des Strompreises über die Strombeschaffung selbst.

    Für Gas zahlt ein Musterhaushalt mit einer Wohnfläche von 150 bis 180 Quadratmetern und einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden künftig den Angaben zufolge 231 Euro im Monat. Das entspricht laut Mitteilung einer Mehrbelastung von 17,93 Euro im Monat. Der Grundpreis liege ab Anfang des neuen Jahres bei 11,29 Euro im Monat, der Arbeitspreis pro Kilowattstunde (kWh) bei 13,17 Cent. Ausschlaggebend seien die stark gestiegenen Netzentgelte und die höheren Beschaffungskosten an den Energiemärkten.

    Verivox: Leicht steigende Netzentgelte

    Private Haushalte in Deutschland müssen im kommenden Jahr mit leicht steigenden Netzentgelten bei Strom und Gas rechnen. Das geht aus Berechnungen des Vergleichsportals Verivox auf Basis bisher veröffentlichter Daten der Verteilnetzbetreiber hervor.

    Die Netzentgelte machen laut der Verivox-Veröffentlichung von Mitte Oktober etwa ein Viertel des Strompreises aus. Sie sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Über die Netzentgelte wird unter anderem der Ausbau der Stromnetze finanziert. Beim Gas machen die Netzentgelte für Haushaltskunden laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft etwa ein Fünftel des Preises aus./ols/DP/he

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie

    Die ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 66,00 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.





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