Formycon: Wertminderungen bei FYB201/FYB202, EBITDA-Prognose angepasst
Dämpfer für Formycon: Niedrigere Umsatzerwartungen bei zwei Biosimilars führen zu Wertminderungen von netto 121 Mio. Euro. Auch die Prognose für das bereinigte EBITDA sinkt.
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- Formycon nimmt nach einer Werthaltigkeitsprüfung Wertminderungen auf die Biosimilars FYB201 (Ranibizumab) und FYB202 (Ustekinumab) vor; Vermarktungspartner erwarten für beide niedrigere Umsätze.
- Die Wertminderungen belasten das Konzernergebnis 2026 netto mit 39 Mio. Euro für FYB201 und 82 Mio. Euro für FYB202; sie sind nicht zahlungswirksam.
- Die Prognose für das bereinigte EBITDA sinkt auf −15 bis −5 Mio. Euro, nach zuvor 5 bis 15 Mio. Euro. Grund sind niedrigere Umsatzerwartungen für FYB201 und damit ein schwächeres Ergebnis der Beteiligung Bioeq AG.
- Die Prognosen für Umsatz und EBITDA bleiben unverändert, liegen aber jeweils am unteren Ende der bisherigen Spanne: 60 bis 70 Mio. Euro Umsatz und 0 bis 10 Mio. Euro EBITDA.
- Für das Nettoumlaufvermögen zum Jahresende erwartet Formycon weiterhin 20 bis 30 Mio. Euro. Die übrigen Entwicklungsprojekte sind von den Wertminderungen nicht betroffen.
- Die Neunmonatszahlen 2026 sollen wie geplant am 12. November 2026 veröffentlicht werden; am selben Tag erläutert Formycon die Wertminderungen und Prognose in einer Telefonkonferenz.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Formycon ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Formycon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,380EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,26 % im
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,480EUR das entspricht einem Plus von +0,58 % seit der Veröffentlichung.
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