Formycon hält 2026-Prognose: EBITDA angepasst, FYB201/FYB202 neu bewertet
Preisdruck und schwächere Bioeq-Erwartungen belasten Formycon: Der Konzern senkt die Prognose für das bereinigte EBITDA und nimmt hohe Wertminderungen vor.
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- Die Prognose 2026 für Umsatz (60–70 Mio. Euro), EBITDA (0–10 Mio. Euro) und Working Capital (20–30 Mio. Euro) bleibt unverändert; Umsatz und EBITDA werden am unteren Ende der Spannen erwartet.
- Das bereinigte EBITDA wird wegen geringerer Erwartungen an die Bioeq-Beteiligung auf −15 bis −5 Mio. Euro gesenkt, nachdem zuvor 5 bis 15 Mio. Euro prognostiziert wurden.
- Wegen stärkerer Konkurrenz und Preisdrucks erwarten Vermarktungspartner niedrigere Umsätze für FYB201 (Ranibizumab) und FYB202 (Ustekinumab).
- Formycon verbucht nicht zahlungswirksame Wertminderungen: netto 82 Mio. Euro für FYB202 und 39 Mio. Euro für FYB201. Sie belasten das Konzernergebnis 2026, nicht aber das EBITDA; die Partnerverträge bleiben unverändert.
- Die nächste Produktgeneration ist laut Formycon nicht betroffen: FYB206 wird von der FDA geprüft, mit einer Entscheidung im dritten Quartal 2027; FYB208 ist in technischer Entwicklung und FYB286 wird vom Partner vorfinanziert.
- Die Neunmonatszahlen und eine Telefonkonferenz sind für den 12. November 2026 angekündigt.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Formycon ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Formycon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,42 % im
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11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,480EUR das entspricht einem Plus von +0,75 % seit der Veröffentlichung.
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