Formycon hält 2026-Prognose: EBITDA angepasst, FYB201/FYB202 neu bewertet 97 0 Kommentare

Preisdruck und schwächere Bioeq-Erwartungen belasten Formycon: Der Konzern senkt die Prognose für das bereinigte EBITDA und nimmt hohe Wertminderungen vor.

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