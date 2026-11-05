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    52-Wochen-Tief in Sicht: SanDisk Corporation rutscht ab

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    SanDisk Corporation bricht heute um 7,01 % ein und verliert damit deutlich stärker als der US Tech 100.

    Spotlight - 52-Wochen-Tief in Sicht: SanDisk Corporation rutscht ab
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Nur noch 0,58 % trennen SanDisk Corporation vom 52-Wochen-Tief vom 29. Juli 2026. Der Rückgang setzt die Verluste der vergangenen Wochen fort: Binnen eines Monats büßt die Aktie 43,11 % ein. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

    SanDisk Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2026

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei SanDisk Corporation insgesamt ein Minus von -31,69 % zu verkraften.

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    Auf Wochensicht hat die SanDisk Corporation Aktie damit -29,76 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -43,11 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -39,97 % verloren.

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    Während SanDisk Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,87 %.

    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 145 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,02 Mrd.EUR € wert.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -29,76 %
    1 Monat -43,11 %
    3 Monate -31,69 %
    1 Jahr -39,97 %
    Stand: 05.11.2026, 15:00 Uhr

    SanDisk Corporation Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SanDisk Corporation

    -10,81 %
    -29,67 %
    -43,83 %
    -32,42 %
    -37,50 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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