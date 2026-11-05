The Platform Group klettert nach Neunmonatszahlen um 21,24 %

Obwohl sich die The Platform Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,09 % hinnehmen.

Profitables Wachstum, weniger Schulden und eine bestätigte Jahresprognose geben The Platform Group Auftrieb. Das Unternehmen steigert in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und Kundenzahl und senkt die Kosten, während das Ergebnis je Aktie unter dem Vorjahreswert bleibt. Trotz des Kurssprungs verliert die Aktie seit Jahresbeginn noch 87,44 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Platform Group Aktie damit um -3,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,78 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -87,44 % verloren.

Strong sales and customer growth marked the first nine months of 2026, as the platform cut costs, reduced leverage and reaffirmed its full-year outlook.

Mehr Kunden, steigende Umsätze: Das Unternehmen legt in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zu und bestätigt seine Jahresziele. Das Ergebnis je Aktie bleibt jedoch unter Vorjahr.

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Key word(s): 9 Month figures The Platform Group: Profitable growth and reduced leverage in the first nine months of 2026, guidance confirmed 05.11.2026 / 09:15 CET/CEST The issuer is solely responsible …

Die Aktie von The Platform Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -51,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei -48,34 %.

The Platform Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,14 % 1 Monat -28,78 % 3 Monate -16,09 % 1 Jahr -91,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur The Platform Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.11.2026, 15:03 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen dem Kurs nahe Allzeittief und den gemeldeten Gewinnen. Diskutiert werden Zweifel an Bilanzqualität und Liquidität, der ausstehende Q3-Bericht, fehlende testierte Zahlen und die Suche nach einem neuen Wirtschaftsprüfer. Weitere Themen sind die Abgrenzung von Umsatz und GMV, mögliche Pharmasynergien durch den AEP-Kauf und Spekulationen über einen Short Squeeze.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Platform Group eingestellt.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die The Platform Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur The Platform Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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