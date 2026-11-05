Evotec: Kurssprung bei deutlich reduziertem operativem Verlust

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Evotec trotz des heutigen Kurssprungs mit -14,98 % im Minus.

Evotec reduziert im dritten Quartal 2026 seinen operativen Verlust deutlich, während der Umsatz nahezu stagniert. Der Wirkstoffentwickler kommt beim Umbau voran, dämpft allerdings seine mittelfristigen Ambitionen leicht. Die Aktie steuert auf den dritten Gewinntag in Folge zu, nachdem sie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch um 1,17 % nachgegeben hat.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -1,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Evotec einen Rückgang von -46,31 %.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,20 % 1 Monat +0,14 % 3 Monate -14,98 % 1 Jahr -60,64 %

Informationen zur Evotec Aktie

Stand: 05.11.2026, 15:03 Uhr

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 543,25 Mio. € wert.

Evotec hat im dritten Quartal 2026 seinen operativen Verlust deutlich reduziert, während der Umsatz nahezu stagnierte. Die Erlöse stiegen leicht von 163,9 Millionen Euro auf 164,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich dagegen von …

Der Wirkstoff-Entwickler Evotec kommt bei seinem Umbau weiter voran, passt trotz der Fortschritte aber seine mittelfristigen Ambitionen leicht an. Die Hamburger wollten ursprünglich bis 2030 beim Umsatz die Milliardenmarke überspringen und rechnen …

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach detaillierten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Wirkstoffentwicklers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,23 %.

Die Aktie von Evotec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -43,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei -40,49 %, über 10 Jahre bei -5,05 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Liquiditätsverbrauch und möglichen Kapitalbedarf während der Restrukturierung. Diskutiert werden der Rückgang der Barmittel von rund 348 auf 299 Mio. Euro und die auf 77 Mio. Euro gestiegene Nettoverschuldung. Trotz als besser als erwartet eingeschätzter Zahlen gilt die Kursreaktion einigen als verhalten. Weitere Themen sind der Anstieg über 3 Euro, mögliche Gewinnmitnahmen und die Chancen eines Turnarounds.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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