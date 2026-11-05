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    Hochtief-Kurs schwankt stark nach Quartalszahlen

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief-Aktien erholten sich nach dem Kursrutsch
    • Hochtief steigerte Umsatz und Ergebnis dank KI-Boom
    • KI-Sorgen und US-Wahl belasten Hochtief-Aktien
    AKTIE IM FOKUS - Hochtief-Kurs schwankt stark nach Quartalszahlen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Unter den Aktionären von Hochtief hat sich die erste Aufregung wegen vorgelegter Quartalszahlen am Donnerstagnachmittag wieder gelegt. Auf einen ersten Kursrutsch um bis zu 9 Prozent, der die Aktien mit 331,80 Euro bis nah an ihr Jahrestief von Anfang Januar führte, reduzierte sich der Abschlag zuletzt wieder deutlich auf weniger als ein Prozent. Mit 360,60 Euro lag der Kurs wieder am unteren Ende der morgendlichen Spanne.

    Der Baukonzern hat auch im dritten Quartal mit kräftig anziehenden Umsatz- und Ergebniskennziffern vom KI-Boom profitiert. Das erst im Sommer angehobene Gewinnziel bestätigte das Dax -Unternehmen, das seit Sommer 2025 lange Zeit als Profiteur des Baus von Rechenzentren gehandelt wurde.

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    Anleger reagieren derzeit auf den KI-Megatrend jedoch sehr sensibel. Er bekommt seit einiger Zeit einen Dämpfer aus Sorge vor Übertreibungen, der seit dem Rekordhoch im Mai auch die Hochtief-Aktien erfasst hat. Hinzu kommt neuerdings das Ergebnis der US-Zwischenwahlen. Anleger fürchten, mit stärkerer Macht der Demokraten könnte die Regulierung im KI-Bereich anziehen./tih/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 361,4 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 488,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 411,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von +14,48 %/+48,19 % bedeutet.





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