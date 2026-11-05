JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 21,70 Euro
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan bestätigt Eon mit Kursziel 21,70 Euro
- Gasverzinsung wird erst 2027 festgelegt statt 2026
- Aufschub gilt als positiv für Stromnetzbetreiber
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom./mis/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT
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Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +3,57 %/+13,93 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 21,70 Euro
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"Attraktiv" liegt ja immer im Auge des Betrachters.....der aktuelle "Linksdrall" in Deutschland findet ja schon 2% Rendite auf Kosten der "Gesellschaft" als grenzwertig und beinahe des "Kapitaluismus-Teufels".
Dies war mein erster Gedanke...dass sich die Regierung samt der angehängten Regulierungsbehörde damit ins eigene Bein schießt....
Die Bundesnetzagentur will nur noch "Mini-Witz-Renditen" einer E.on und anderen Netzbetreibern für kommende Jahre "bewilligen"...ist ja eine Art "Sozialismus".