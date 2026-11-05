🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 21,70 Euro

    ANALYSE-FLASH

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bestätigt Eon mit Kursziel 21,70 Euro
    • Gasverzinsung wird erst 2027 festgelegt statt 2026
    • Aufschub gilt als positiv für Stromnetzbetreiber
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 21,70 Euro
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom./mis/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Long
    18,09€
    Basispreis
    1,30
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,43€
    Basispreis
    0,13
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    E.ON

    +1,79 %
    +2,58 %
    +14,18 %
    +0,73 %
    +22,17 %
    +70,06 %
    +71,06 %
    +199,83 %
    +1.290,21 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99
    E.ON direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 19,29 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +3,57 %/+13,93 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 21,70 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 21,70, was eine Steigerung von +12,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 21,70 Euro Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     