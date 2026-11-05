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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für Siltronic - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Siltronic-Kursziel auf 90 Euro
    • Einstufung bleibt trotz Zahlen auf Buy bestehen
    • Hoffnung auf rasche Waferpreissteigerung enttäuscht
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für Siltronic - 'Buy'
    Foto: Adobe Stock

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für diejenigen, die für die kommenden Quartale mit einem schnellen Anstieg der Absatzpreise für Siliziumwafer gerechnet hätten, sorgen die aktuellen Geschäftszahlen eher für Ernüchterung, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,93 % und einem Kurs von 53,05 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +73,75 %/+150,97 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank



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