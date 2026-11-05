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    Supermicro bringt gemeinsam mit IBM und NVIDIA eine KV-Cache-Lösung auf den Markt, die erhebliche Leistungsvorteile bei der Inferenz bietet

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    Supermicro bringt gemeinsam mit IBM und NVIDIA eine KV-Cache-Lösung auf den Markt, die erhebliche Leistungsvorteile bei der Inferenz bietet
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    • Die KV-Cache-Lösung (Key-Value) vereint Petascale-Speicherserver von Supermicro, die IBM Storage Scale-Software, die NVIDIA Dynamo-Inferenzsoftware sowie NVIDIA Spectrum-X-Ethernet-Switches
    • Leistungstests zeigen, dass die KV-Cache-Lösung die „Time-to-First-Token" (TTFT) bei langen Kontextfenstern im Vergleich zu Systemen ohne KV-Cache reduziert
    • Kunden können die Effizienz bei der Inferenz durch eine höhere GPU-Auslastung, einen höheren Durchsatz und eine bessere Skalierbarkeit der Infrastruktur erheblich steigern

    SAN JOSE, Kalifornien, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmen, Speicher und 5G/Edge mit Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute gemeinsam mit IBM und NVIDIA eine neue KV-Cache-Speicherlösung bekannt. Die gemeinsame Lösung integriert All-Flash-Speicherserver von Supermicro im Petascale-Bereich mit Prozessoren der AMD EPYC 9005-Serie („Turin"), IBM Storage Scale-Software sowie die NVIDIA Dynamo-Inferenz-Framework-Software und Spectrum-X-Ethernet-Netzwerktechnologie.

    KV Cache high-performance platform for large-scale AI inference

    Zusammen können diese Technologien die Zeit, die KI-Modelle benötigen, um mit der Generierung einer Antwort zu beginnen, drastisch verkürzen – ein entscheidender Vorteil, da Unternehmen zunehmend agentische und kontextreiche KI-Workflows einsetzen. Die Erweiterung der KV-Cache-Kapazität über den lokalen GPU-Speicher hinaus kann die GPU-Auslastung und den Inferenzdurchsatz verbessern und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit der KV-Cache-Inhalte sowie eine unterbrechungsfreie Skalierung der KV-Cache-Kapazität ermöglichen. Das Ergebnis ist eine skalierbarere, widerstandsfähigere Inferenzarchitektur, die schnellere und reaktionsfähigere KI-Erlebnisse bietet.

    „Da sich KI-Workloads vom Training auf die Inferenz ausweiten, müssen Unternehmen und Neoclouds, die Inferenz-Workloads mit hohem Durchsatz einsetzen – wie sie für agentische KI und kontextreiche, mehrstufige generative KI charakteristisch sind –, Engpässe beseitigen, um die GPU-Effizienz zu verbessern", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Unsere Lösung mit IBM und NVIDIA demonstriert diese Leistungsvorteile eindeutig."

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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