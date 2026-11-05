UBS stuft Aumovio auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio auf "Buy" und das Kursziel auf 44 Euro belassen. Einem besseren operativen Ergebnis (Ebit) stehe ein schlechterer Free Cashflow gegenüber, schrieb David Lesne am Donnerstag nach den Zahlen des Autozulieferers für das dritte Quartal. Die 2026er-Prognose habe Aumovio bestätigt./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,85 % und einem Kurs von 32,20EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.