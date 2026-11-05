ZENNER / Minol-ZENNER-Gruppe expandiert in den USA (FOTO)

ZENNER USA, Inc., Teil der weltweit tätigen Minol-ZENNER-Gruppe, und Mueller Water Products, Inc. (NYSE: MWA) haben eine Vereinbarung geschlossen. Sie sieht vor, das Messgerätegeschäft, das von Mueller Systems, einer Tochtergesellschaft der Mueller Water Products, betrieben wird, an ZENNER USA zu übertragen.

ZENNER gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Wasserzählern, Wärme- und Kältezählern, Gaszählern sowie Lösungen für das Submetering und die digitale Fernauslesung. Seit 2012 wird ZENNER in Nordamerika durch die ZENNER USA repräsentiert. Die Vereinbarung mit Mueller Water Products ist ein weiterer Meilenstein bei den Investitionen der Minol-ZENNER-Gruppe auf dem nordamerikanischen Wassermarkt.



Die getroffene Vereinbarung bündelt die über einhundertjährige Expertise, das Technologieportfolio und die globalen Fertigungskapazitäten von ZENNER mit den etablierten Produkten und den hervorragenden Kundenbeziehungen von Mueller Systems. So ist ZENNER USA künftig in der Lage, die Betreuung der Kunden von Mueller Systems zu gewährleisten und gleichzeitig das verfügbare Angebot an Produkten, Technologien und Support Schritt für Schritt zu erweitern.

"ZENNER USA schätzt sehr, wie engagiert Mueller Water Products seine Kunden betreut. Wir fühlen uns geehrt, dass Mueller uns nach einem umfassenden Auswahlverfahren als Partner für seinen Rückzug aus dem Messgerätegeschäft ausgewählt hat", sagte Richard Sanders, Präsident der ZENNER USA. "Jetzt hat für uns höchste Priorität, den Übergang für die Kunden reibungslos zu gestalten und den gewohnten Service, Support sowie die Produktverfügbarkeit sicherzustellen, auf die sie sich heute verlassen. Wir sind überzeugt, dass unsere globale Aufstellung, unser breites Produktportfolio und unsere fortgesetzten Investitionen in die Messtechnik langfristig einen erheblichen Mehrwert für diese Kunden schaffen werden."



Diese Überzeugung teilt auch Alexander Lehmann, Geschäftsführer der Minol-ZENNER-Gruppe: "Nordamerika ist nach wie vor ein wichtiger Wachstumsmarkt für ZENNER. Die Vereinbarung mit Mueller Water Products unterstreicht unser Bekenntnis zu langfristigen Investitionen in diesem Markt. Wir freuen uns darauf, während des gesamten Übergangsprozesses eng mit Mueller und ihren Kunden zusammenzuarbeiten."



ZENNER USA und Mueller werden den Übergangsprozess unverzüglich einleiten. Sie stimmen sich mit Kunden und Lieferanten ab, um die Kontinuität der Serviceleistungen sowie eine fortlaufende Betreuung sicherzustellen.

"Dieser Übergang ist ein wichtiger Schritt, um den Fokus von Mueller zu schärfen und das Unternehmen für das nächste Kapitel seiner Entwicklung aufzustellen", erklärt Paul McAndrew, Präsident und Chief Executive Officer von Mueller Water Products. "Wir sind davon überzeugt, dass ZENNER USA der richtige Partner für unser Messtechnikgeschäft ist, um unsere Kunden langfristig zu unterstützen - mit der nötigen Größe, mit Investitionen in Technologie, mit kompatiblen Produkten sowie den globalen Fertigungskapazitäten. Wir werden eng mit ZENNER USA zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und unsere bestehenden Kundenverpflichtungen zu erfüllen."

Über ZENNER



Die ZENNER International GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für Stadtwerke, Energieversorger und Kommunen. Rund um die Digitalisierung der Smart City entwickelt und produziert das Unternehmen Messtechnik zur Erfassung des Wasser-, Wärme- und Gasverbrauches sowie digitale Lösungen für das Internet der Dinge (IoT). Von der Messtechnik und Sensorik über LoRaWAN-Infrastrukturen und Datendienste bis zur fertigen Applikation bietet ZENNER alles aus einer Hand. Mit jährlich weit über 13 Millionen produzierter Messgeräte und Sensoren sowie der Erfahrung aus über 450 erfolgreichen IoT-Projekten nimmt ZENNER eine Vorreiterrolle im Bereich Smart City ein. ZENNER, mit Hauptsitz in Saarbrücken, betreibt Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA und ist weltweit mit 60 Standorten präsent. 1903 gegründet, gehört ZENNER heute zur internationalen Minol-ZENNER-Gruppe, die weltweit mehr als 4.500 Mitarbeiter beschäftigt.



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