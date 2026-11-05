🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue, von TIS gesponserte EuroFinance-Studie rückt das Treasury in den Mittelpunkt der Cybersicherheit

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

     

    New EuroFinance Study, Sponsored by TIS, Puts Treasury at the Center of Cybersecurity

     

    Der EuroFinance Deep Dive-Bericht untersucht die zunehmenden Auswirkungen von Cybervorfällen auf das Treasury-Geschäft und erläutert, warum der Aufbau operativer Resilienz für den Schutz der Cash-Transparenz, des Zahlungsverkehrs und der Liquidität unerlässlich ist.

     

    BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 5. November 2026 / Die neue Deep Dive-Studie mit dem Titel Cyber Risk Management: No Longer Just an IT Problem kommt zu dem Ergebnis, dass Cyberrisiken den Zahlungsverkehr, das Liquiditätsmanagement und die Geschäftskontinuität zunehmend beeinträchtigen. Der neue Bericht, der von TIS, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für den Zahlungsverkehr und das Cash-Management, gesponsert wurde, liefert Erkenntnisse von Treasury- und Cybersicherheitsexperten aus den Bereichen Wohnungswirtschaft, Rohstoffe, Fertigung, Konsumgüter und Telekommunikation, die sich einig sind, dass Cybersicherheit ein wachsendes Risiko für das Treasury und die Liquidität darstellt.

     

    Warum das Treasury im Zentrum des Cyberrisikos steht

     

    Die fortschreitende Digitalisierung des Treasury-Ökosystems durch APIs, Cloud-Plattformen und Automatisierung hat die Geschwindigkeit und Effizienz von Treasury-Abläufen erhöht. Während Treasury-Teams schneller arbeiten, hat sich ihre Anfälligkeit für ausgeklügelte Cyberbedrohungen – darunter Deepfake-Videos, betrügerische Rechnungen und die Manipulation von Genehmigungen über kompromittierte digitale Kanäle – proportional vergrößert. Diese Bedrohungen zielen am häufigsten auf den Cashflow, den Zahlungsverkehr und die Liquidität von Unternehmen ab und betreffen damit direkt den Treasury-Bereich. Die Untersuchung von Deep Dive verdeutlicht das Ausmaß des Problems und zeigt, wie tiefgreifend es sich auf die Treasury-Abläufe auswirkt.

     

    Highlights der Studie: Drei Erkenntnisse für Führungskräfte im Treasury-Bereich

     

    Die Studie hebt drei zentrale Erkenntnisse für Führungskräfte im Treasury- und Cybersicherheitsbereich hervor:

     

    Prävention allein reicht nicht aus. Jedes digitale System weist eine ausnutzbare Schwachstelle auf. Anstatt sich auf fortschrittlichere Technologien zur Abwehr von Cyberrisiken zu verlassen, müssen Teams operative Resilienz aufbauen, um die Funktionsfähigkeit des Treasury-Bereichs auch nach einem Störfall aufrechtzuerhalten.

    Seite 1 von 3 






    Verfasst von IRW Press
    Neue, von TIS gesponserte EuroFinance-Studie rückt das Treasury in den Mittelpunkt der Cybersicherheit TIS_05-11-2026_DEPRcom  Der EuroFinance Deep Dive-Bericht untersucht die zunehmenden Auswirkungen von Cybervorfällen auf das Treasury-Geschäft und erläutert, warum der Aufbau operativer Resilienz für den Schutz der Cash-Transparenz, des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     