Neue, von TIS gesponserte EuroFinance-Studie rückt das Treasury in den Mittelpunkt der Cybersicherheit

Der EuroFinance Deep Dive-Bericht untersucht die zunehmenden Auswirkungen von Cybervorfällen auf das Treasury-Geschäft und erläutert, warum der Aufbau operativer Resilienz für den Schutz der Cash-Transparenz, des Zahlungsverkehrs und der Liquidität unerlässlich ist.

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 5. November 2026 / Die neue Deep Dive-Studie mit dem Titel Cyber Risk Management: No Longer Just an IT Problem kommt zu dem Ergebnis, dass Cyberrisiken den Zahlungsverkehr, das Liquiditätsmanagement und die Geschäftskontinuität zunehmend beeinträchtigen. Der neue Bericht, der von TIS, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien für den Zahlungsverkehr und das Cash-Management, gesponsert wurde, liefert Erkenntnisse von Treasury- und Cybersicherheitsexperten aus den Bereichen Wohnungswirtschaft, Rohstoffe, Fertigung, Konsumgüter und Telekommunikation, die sich einig sind, dass Cybersicherheit ein wachsendes Risiko für das Treasury und die Liquidität darstellt.

Warum das Treasury im Zentrum des Cyberrisikos steht

Die fortschreitende Digitalisierung des Treasury-Ökosystems durch APIs, Cloud-Plattformen und Automatisierung hat die Geschwindigkeit und Effizienz von Treasury-Abläufen erhöht. Während Treasury-Teams schneller arbeiten, hat sich ihre Anfälligkeit für ausgeklügelte Cyberbedrohungen – darunter Deepfake-Videos, betrügerische Rechnungen und die Manipulation von Genehmigungen über kompromittierte digitale Kanäle – proportional vergrößert. Diese Bedrohungen zielen am häufigsten auf den Cashflow, den Zahlungsverkehr und die Liquidität von Unternehmen ab und betreffen damit direkt den Treasury-Bereich. Die Untersuchung von Deep Dive verdeutlicht das Ausmaß des Problems und zeigt, wie tiefgreifend es sich auf die Treasury-Abläufe auswirkt.

Highlights der Studie: Drei Erkenntnisse für Führungskräfte im Treasury-Bereich

Die Studie hebt drei zentrale Erkenntnisse für Führungskräfte im Treasury- und Cybersicherheitsbereich hervor:

Prävention allein reicht nicht aus. Jedes digitale System weist eine ausnutzbare Schwachstelle auf. Anstatt sich auf fortschrittlichere Technologien zur Abwehr von Cyberrisiken zu verlassen, müssen Teams operative Resilienz aufbauen, um die Funktionsfähigkeit des Treasury-Bereichs auch nach einem Störfall aufrechtzuerhalten.