UBS stuft CONTINENTAL AG auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. David Lesne hob am Mittwoch das weiterhin starke Potenzial für den freien Barmittelfluss hervor. Die Portfolio-Optimierung führe zu höherer Rentabilität und dürfte die wiederkehrenden Renditen für die Aktionäre maximieren. Dies stärke seine Zuversicht, dass Continental wiederkehrende Dividenden von mehr als 600 Millionen Euro beibehalten könne - zusätzlich zur geplanten Ausschüttung von 2,5 Milliarden Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf von ContiTech./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:35 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 70,88EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
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