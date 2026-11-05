BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die von den EU-Onlinehandelsplattformen Avanza, Flatexdegiro und Nordnet gemeldeten geschäftlichen Kennzahlen für den Monat Oktober hätten einen leichten Aufschwung bei der Handelsaktivität der Kunden gezeigt, schrieb Christoph Greulich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar hätten alle drei Unternehmen mehr Geschäfte abgewickelt als im September, der aktuell der Tiefpunkt dieses Jahres gewesen sei, doch die Handelsaktivität sei weiter deutlich unter den hohen Niveaus des ersten Halbjahres geblieben./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 18:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 23,62EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:12 Uhr) gehandelt.