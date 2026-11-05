JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Analyst Andy Barish sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Margen und flächenbereinigten Umsätzen der Schnellrestaurant-Kette im dritten Quartal. Die langfristigen Chancen, die aus diesen beiden wichtigen Kennziffern resultierten, seien unterbewertet./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 250,4EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andy Barish

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

