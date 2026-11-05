UBS stuft Siemens Energy auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analyst Christopher Leonard zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erste Rückschlüsse aus dem Wahlsieg der Demokraten für europäische Energietechnik-Werte. Das Fazit sei grundsätzlich eher negativ, dies aber mit gewissen Einschränkungen. Außerdem sei durch den jüngsten Ausverkauf schon viel eingepreist. Siemens Energy gehört zu den Werten, bei denen er die relativ großen Kursverluste nicht für angebracht hält. Auf dem aktuellen Kursniveau zählt er die Aktie mit Schneider Electric, Prysmian und Andritz zu seinen Favoriten./tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 118,5EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christopher Leonard
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Christopher Leonard
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 210
Kursziel alt: 210
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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