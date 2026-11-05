UBS stuft Siemens Energy auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analyst Christopher Leonard zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erste Rückschlüsse aus dem Wahlsieg der Demokraten für europäische Energietechnik-Werte. Das Fazit sei grundsätzlich eher negativ, dies aber mit gewissen Einschränkungen. Außerdem sei durch den jüngsten Ausverkauf schon viel eingepreist. Siemens Energy gehört zu den Werten, bei denen er die relativ großen Kursverluste nicht für angebracht hält. Auf dem aktuellen Kursniveau zählt er die Aktie mit Schneider Electric, Prysmian und Andritz zu seinen Favoriten./tih/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 118,5EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christopher Leonard

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00 € , was eine Steigerung von +79,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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