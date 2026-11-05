JEFFERIES stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem Bericht des "Wall Street Journal", dem zufolge der Pharmakonzern ein informelles Übernahmeangebot in Höhe von rund 10 Milliarden US-Dollar für das US-Biotech-Unternehmen Rhythm Pharmaceuticals vorgelegt haben soll. Zwar sei unklar, was aus diesem Vorstoß geworden sei, doch halte er es für "absolut sinnvoll", nach Vermögenswerten im Bereich seltener Krankheiten zu suchen, die zum bestehenden Portfolio von AstraZeneca passten./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:26 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 169,3EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.