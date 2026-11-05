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    MicroVision und LAKE FUSION Technologies unterzeichnen eine mehrjährige strategische Partnerschaftsvereinbarung für IRIS(TM)-Lidar-Sensoren

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    MicroVision und LAKE FUSION Technologies unterzeichnen eine mehrjährige strategische Partnerschaftsvereinbarung für IRIS(TM)-Lidar-Sensoren
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Die Partnerschaft entwickelt sich von ersten Tests hin zum kommerziellen Einsatz und bringt die Langstrecken-Lidar-Technologie von MicroVision in die fortschrittlichen Lösungen von LFT zum Situationsbewusstsein aus der Luft ein

     

    ORLANDO, FL UND MARKDORF, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 5. November 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter fortschrittlicher Wahrnehmungslösungen für die Industrie, Sicherheit und Verteidigung, intelligente Infrastruktur sowie automobile Mobilität, gab heute eine mehrjährige strategische Partnerschaftsvereinbarung mit LAKE FUSION Technologies (LFT) bekannt, einem deutschen Entwickler fortschrittlicher Sensorfusionssysteme und Systeme für das Situationsbewusstsein. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich LFT verpflichtet, im Laufe des Jahres 2027 und bis ins Jahr 2028 hinein MicroVision IRIS-Langstrecken-Lidar-Sensoren zu erwerben, um diese in seine Systeme für Situationsbewusstsein (Awareness Systems, AS-1) zu integrieren, die darauf ausgelegt sind, die Sicherheit und die Hinderniserkennung bei zivilen und militärischen Hubschraubereinsätzen zu verbessern.

     

    MicroVision and LAKE FUSION Technologies Sign Multi-Year Strategic Partnership Agreement for IRIS(TM) Lidar Sensors

     

    Die mehrjährige Vereinbarung stellt einen weiteren bedeutenden kommerziellen Meilenstein nach der Ankündigung der Unternehmen vom Juni 2026 dar, die Integration der IRIS-Lidar-Technologie voranzutreiben und den Einsatz fortschrittlicher Lösungen für das Situationsbewusstsein zu beschleunigen. Nachdem die Test- und Evaluierungsphase in eine formelle strategische Partnerschaft übergegangen ist, haben MicroVision und LFT nun einen Rahmen für die Entwicklung, Zertifizierung, Vermarktung, Lieferung und den Support integrierter, lidarbasierter Lösungen für das Situationsbewusstsein geschaffen.

     

    „Diese Vereinbarung ist ein weiterer klarer Beweis für unsere Strategie, auf unserem Weg zur Rentabilität von der Technologievalidierung zu kommerziellen Verpflichtungen überzugehen“, sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. „Das Engagement von LAKE FUSION Technologies für den Erwerb von IRIS-Sensoren unterstreicht den Wert unserer Fernbereichs-Lidar-Technologie in anspruchsvollen, sicherheitskritischen Umgebungen. Gemeinsam erweitern wir unsere Technologie auf luftgestützte Anwendungen und schaffen gleichzeitig eine Grundlage für weitere Möglichkeiten in den Märkten Verteidigung, Sicherheit und Gefahrenabwehr.“

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    Verfasst von IRW Press
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