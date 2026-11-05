DZ BANK stuft MCDONALDS auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Zahlen von 300 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analystin Katharina Schmenger sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem soliden dritten Quartal der Schnellrestaurant-Kette. Die operative Marge habe weiter zugelegt. Zudem sei eine Erholung auf dem Heimatmarkt zu erwarten./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 249,9EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

