BARCLAYS stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Fachverlags und Informationsdienstleisters würden zwar nicht mehr gepreist wie ein niedergeschlagener Medienkonzern, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts. Er sieht aber weiteren Spielraum, denn es laufe aktuell gut und dürfte auch 2027 so weitergehen./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 92,58EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Nick Dempsey
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nick Dempsey
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 105
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
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