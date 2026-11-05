BARCLAYS stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 90 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Fachverlags und Informationsdienstleisters würden zwar nicht mehr gepreist wie ein niedergeschlagener Medienkonzern, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts. Er sieht aber weiteren Spielraum, denn es laufe aktuell gut und dürfte auch 2027 so weitergehen./ag/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 92,58EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nick Dempsey

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 105,00 € , was eine Steigerung von +15,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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