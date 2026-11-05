JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom./mis/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 19,31EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,70
Kursziel alt: 21,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pavan Mahbubani
Analysiertes Unternehmen: EON AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 21,70
Kursziel alt: 21,70
Währung: EUR
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