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    Nvidia kassiert Downgrade – Top-Analyst warnt

    Nach dem Intel-Crash

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    Infolge des Intel-Ausverkaufs gibt auch die Nvidia-Aktie deutlich nach. Nun senkt ein Top-Analyst sein Kursziel drastisch und warnt vor Risiken für den KI-Boom.

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    Nach dem Intel-Crash - Nvidia kassiert Downgrade – Top-Analyst warnt
    Foto: Chiang Ying-ying - picture alliance / AP

    Die Intel-Aktie hat innerhalb von fünf Handelstagen mehr als 39 Prozent verloren. Auch andere Chiphersteller geben deutlich nach. Nvidia verzeichnet im selben Zeitraum ein Minus von über 8 Prozent. Inmitten des Ausverkaufs hat Melius-Research-Analyst Ben Reitzes sein Kursziel für den KI-Chipgiganten drastisch gesenkt.

    Reitzes senkte sein Kursziel für Nvidia von 420 auf 315 US-Dollar. Das entspricht einer Kürzung um 105 US-Dollar beziehungsweise 25 Prozent. Trotz der deutlichen Abwärtskorrektur hält der Analyst an seiner Kaufempfehlung fest.

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    Der Grund für die pessimistischere Bewertung liegt allerdings nicht in einer nachlassenden Nachfrage nach Nvidias KI-Chips. Vielmehr stellt Reitzes zunehmend infrage, wie die größten Technologieunternehmen ihre gewaltigen Investitionen langfristig finanzieren wollen.

    Analyst warnt vor Milliardenrisiko

    Nach Einschätzung von Melius Research könnten mindestens fünf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von jeweils mehr als einer Billion US-Dollar gezwungen sein, Wertpapiere im Umfang von mehreren Hundert Milliarden US-Dollar auszugeben, um ihre KI-Infrastruktur weiter auszubauen.

    Die schiere Menge an neuen Anleihen und Aktien sei inzwischen zum größten Risiko geworden, warnt das Analysehaus. Je mehr Kapital die Technologiekonzerne benötigen, desto stärker konkurrieren sie um das Geld der Investoren. Steigende Finanzierungskosten und mögliche Verwässerungseffekte könnten die Bewertungen unter Druck setzen.

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    Nvidias Rekordwachstum reicht nicht mehr aus

    Dabei entwickelt sich Nvidias operatives Geschäft weiterhin außergewöhnlich stark. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte der Chiphersteller seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden US-Dollar.

    Konzernchef Jensen Huang sieht bislang keine Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage. Während der Telefonkonferenz zu den August-Zahlen erklärte er auf eine Frage von Reitzes, dass sich die Nachfrage durch selbstverbessernde KI-Systeme künftig noch weiter beschleunigen dürfte.

    Nvidia steht vor entscheidendem Zahlentermin

    Am 17. November wird Nvidia seine nächsten Quartalszahlen präsentieren. Für das dritte Geschäftsquartal stellt das Management einen Umsatz von 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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