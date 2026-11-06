Nvidia kassiert Downgrade – Top-Analyst warnt

Reitzes senkte sein Kursziel für Nvidia von 420 auf 315 US-Dollar. Das entspricht einer Kürzung um 105 US-Dollar beziehungsweise 25 Prozent. Trotz der deutlichen Abwärtskorrektur hält der Analyst an seiner Kaufempfehlung fest.

Die Intel-Aktie hat innerhalb von fünf Handelstagen mehr als 39 Prozent verloren. Auch andere Chiphersteller geben deutlich nach. Nvidia verzeichnet im selben Zeitraum ein Minus von über 8 Prozent. Inmitten des Ausverkaufs hat Melius-Research-Analyst Ben Reitzes sein Kursziel für den KI-Chipgiganten drastisch gesenkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Grund für die pessimistischere Bewertung liegt allerdings nicht in einer nachlassenden Nachfrage nach Nvidias KI-Chips. Vielmehr stellt Reitzes zunehmend infrage, wie die größten Technologieunternehmen ihre gewaltigen Investitionen langfristig finanzieren wollen.

Analyst warnt vor Milliardenrisiko

Nach Einschätzung von Melius Research könnten mindestens fünf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von jeweils mehr als einer Billion US-Dollar gezwungen sein, Wertpapiere im Umfang von mehreren Hundert Milliarden US-Dollar auszugeben, um ihre KI-Infrastruktur weiter auszubauen.

Die schiere Menge an neuen Anleihen und Aktien sei inzwischen zum größten Risiko geworden, warnt das Analysehaus. Je mehr Kapital die Technologiekonzerne benötigen, desto stärker konkurrieren sie um das Geld der Investoren. Steigende Finanzierungskosten und mögliche Verwässerungseffekte könnten die Bewertungen unter Druck setzen.

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Nvidias Rekordwachstum reicht nicht mehr aus

Dabei entwickelt sich Nvidias operatives Geschäft weiterhin außergewöhnlich stark. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte der Chiphersteller seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden US-Dollar.

Konzernchef Jensen Huang sieht bislang keine Anzeichen einer nachlassenden Nachfrage. Während der Telefonkonferenz zu den August-Zahlen erklärte er auf eine Frage von Reitzes, dass sich die Nachfrage durch selbstverbessernde KI-Systeme künftig noch weiter beschleunigen dürfte.

Nvidia steht vor entscheidendem Zahlentermin

Am 17. November wird Nvidia seine nächsten Quartalszahlen präsentieren. Für das dritte Geschäftsquartal stellt das Management einen Umsatz von 108 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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