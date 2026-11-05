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    Deutsche Bank Research senkt Ziel für FMC auf 38 Euro - 'Hold'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt FMC-Kursziel auf 38 Euro
    • Einstufung für den Dialysekonzern bleibt auf Hold
    • FMC kämpft weiter gegen strukturellen Gegenwind
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research senkt Ziel für FMC auf 38 Euro - 'Hold'
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC nach Zahlen für das dritte Quartal von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Führungsteam des Dialyse-Unternehmens konzentriere sich zwar weiter auf das, was es selbst in der Hand habe, habe es damit aber weiterhin schwer, den strukturellen Gegenwind auszugleichen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

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    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 41,91 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -24,56 %/+3,72 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 38 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00, was einem Rückgang von -10,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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