Finexity: NuWays & GBC bestätigen Kursziele – Aktiensplit berücksichtigt 25 0 Kommentare

FINEXITY nimmt Fahrt auf: Nach einem starken dritten Quartal bestätigen Analysten ihre Kaufempfehlungen. Mittelfristig peilt die Gruppe mehr als 70 Mio. Euro Umsatz an.

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