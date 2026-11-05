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    Finexity: NuWays & GBC bestätigen Kursziele – Aktiensplit berücksichtigt

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    FINEXITY nimmt Fahrt auf: Nach einem starken dritten Quartal bestätigen Analysten ihre Kaufempfehlungen. Mittelfristig peilt die Gruppe mehr als 70 Mio. Euro Umsatz an.

    Finexity: NuWays & GBC bestätigen Kursziele – Aktiensplit berücksichtigt
    Foto: adobe.stock.com
    • NuWays bestätigt nach dem Aktiensplit im Verhältnis 1:4 die Einstufung „BUY“ und ein Kursziel von 16,00 Euro.
    • GBC bestätigt „KAUFEN“ und nennt ein splitbereinigtes Kursziel von 20,12 Euro; die 9‑Monatszahlen sehen die Analysten besonders beim EBITDA mit Aufwärtspotenzial.
    • FINEXITY stellte beim Capital Markets Day erstmals mittelfristige Ziele vor: In drei bis fünf Jahren sollen Umsatz über 70 Mio. Euro und EBITDA-Marge bei 25 bis 30 Prozent liegen.
    • Die Gruppe ist in vier Marken organisiert: nolivius, VolksInvest, Nundara und Effecta.
    • Pro forma erzielte FINEXITY in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 7,3 Mio. Euro und ein EBITDA von minus 2,5 Mio. Euro.
    • Das dritte Quartal brachte rund 3,7 Mio. Euro Umsatz – mehr als das gesamte erste Halbjahr. Die Jahresprognose 2026 von rund 9,6 Mio. Euro Umsatz und minus 3,5 Mio. Euro EBITDA wurde bestätigt.

    Der Kurs von Finexity lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,38 % im Minus.


    Finexity

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    ISIN:DE000A40ET88WKN:A40ET8
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