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    Suss ringt weiter mit Auslieferungsproblemen - Aktie unter Druck

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Engpässe bei Komponenten verzögern Suss-Auslieferungen
    • Umsatz und operatives Ergebnis brechen kräftig ein
    • KI-Boom treibt Auftragseingang auf Rekordniveau
    ROUNDUP - Suss ringt weiter mit Auslieferungsproblemen - Aktie unter Druck
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec kämpft weiter mit einer eingeschränkten Verfügbarkeit von Komponenten und damit verbundenen Verschiebungen bei den Auslieferungen. Der Umsatz ging erneut kräftig zurück. Dank des KI-Booms und der weltweit sehr hohen Chipnachfrage konnte Suss aber erneut deutlich mehr Aufträge einsammeln. Der Orderbestand ist so hoch wie noch nie, wie das Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. An der Börse ging es für das Papier dennoch deutlich nach unten. Damit setzte sich die seit Sommer anhaltende Korrektur fort.

    Die im MDax notierte Aktie rutschte am Nachmittag um knapp fünf Prozent auf 47 Euro ab. Damit nähert sich das Papier wieder dem Mehrmonatstief von etwas mehr als 45 Euro an, das es Anfang vergangener Woche nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung erreicht hatte. Die Aktie war im Juni im Zuge des KI-Booms an den Märkten bis auf fast 120 Euro geklettert.

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    Das Unternehmen war zu dem Zeitpunkt etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro wert gewesen. Deshalb ist die Aktie seit Juni im MDax gelistet. Mit dem drastischen Kurssturz in den vergangenen Wochen und Monaten ist das Unternehmen nur noch rund 900 Millionen Euro wert und damit wieder ein heißer Index-Abstiegskandidat. Trotz der Verluste seit dem Rekordhoch ist das Papier im bisherigen Jahresverlauf allerdings noch rund 20 Prozent im Plus.

    Der Umsatz ging im dritten Quartal um fast ein Fünftel auf 97 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) brach um 72 Prozent auf rund 4 Millionen Euro ein. Umsatz und Ergebnis gingen damit stärker als erwartet zurück. Suss Microtec hatte Ende Oktober wegen der Probleme bei den Auslieferungen die 2026er-Prognosen für den Umsatz und die operative Marge gesenkt.

    Der Auftragseingang habe sich mehr als verdreifacht. Er kletterte im Vergleich zum Vorjahreswert um 219 Prozent auf 223,5 Millionen Euro. Er habe damit weit über dem langjährigen Durchschnitt gelegen. "Zusammen mit dem Auftragseingang der ersten sechs Monate des Jahres summiert sich der Wert aller verbindlichen Bestellungen nach neun Monaten auf 633,5 Millionen Euro - ein in der Unternehmensgeschichte bisher einmaliger Wert."/zb/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 31.089 auf Ariva Indikation (05. November 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 84,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 109,00EUR was eine Bandbreite von +91,61 %/+148,63 % bedeutet.





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