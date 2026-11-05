Ölpreise erholen sich etwas vom Einbruch
- Brent-Öl erholt sich nach dem Kurseinbruch
- Demokraten-Wahlsieg nährte Hoffnungen auf Frieden
- Ohne Fortschritt droht eine schnelle Preiserholung
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag ein Stück weit vom Kurseinbruch zur Wochenmitte erholt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar stieg um mehr als zwei Prozent auf 96,84 US-Dollar.
Am Mittwoch war der Preis für Rohöl der Sorte Brent zeitweise um mehr als zehn Dollar je Barrel bis auf 93,22 Dollar eingebrochen. Auslöser waren Spekulationen, dass der deutliche Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten beschleunigen könnte. Der Wahlerfolg verschafft den Demokraten mehr Einfluss auf die amerikanischen Staatsausgaben, was den Spielraum der US-Regierung für ein weiteres Vorgehen im Iran-Konflikt einschränken könnte.
Ende der vergangenen Woche hatte der Brent-Preis noch bei 118 Dollar gestanden, bevor am Markt Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung für ein Ende des Iran-Kriegs aufgekeimt waren. Die Aussicht auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten hat den Preis für Brent-Öl seit vergangenen Freitag um etwa 20 Prozent nach unten gedrückt.
Der Einbruch der vergangenen Handelstage habe gezeigt, dass der Ölmarkt eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen diplomatischen Durchbruch einpreise, sagte Rohstoffexperte Ole Sloth Hansen von der Saxo Bank. Jetzt komme es aber darauf an, dass Teheran und Washington eine echte Kompromissbereitschaft unter Beweis stellten. "Ohne greifbare Fortschritte könnte sich der jüngste starke Preisrückgang schnell wieder umkehren", warnte der Experte./jkr/jsl/he
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Nach bald 2 Jahren fällt mir ein "wow" schwer. Und was für ein Typ er ist, war auch vorher bekannt.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.