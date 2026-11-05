Börsenstart USA - 05.11. - US Tech 100 schwach -3,38 %

Der States 30 steht aktuell (15:59:11) bei 53.136,71 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +2,70 %, Merck & Co +2,13 %, Walmart +1,94 %, Johnson & Johnson +1,73 %, Cisco Systems -3,62 %

Flop-Werte: NVIDIA -5,79 %, Caterpillar -4,17 %, Goldman Sachs Group -3,87 %

Der US Tech 100 steht bei 27.481,81 PKT und verliert bisher -3,38 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +11,05 %, Thomson Reuters +3,65 %, Alnylam Pharmaceuticals +3,09 %, Autodesk +2,72 %, Roper Technologies +2,59 %

Flop-Werte: SanDisk Corporation -14,02 %, Nebius Group Registered (A) -14,00 %, Lumentum Holdings -13,98 %, Western Digital -13,37 %, Advanced Micro Devices -13,32 %

Der States 500 bewegt sich bei 7.578,48 PKT und fällt um -1,46 %.

Top-Werte: EPAM Systems +18,23 %, Corpay +13,24 %, AppLovin Registered (A) +11,05 %, Motorola Solutions +9,85 %, Tapestry +9,84 %

Flop-Werte: Coherent -16,79 %, SanDisk Corporation -14,02 %, Lumentum Holdings -13,98 %, CIENA -13,49 %, Western Digital -13,37 %

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