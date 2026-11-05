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    IT-Dienstleister im Plus: EPAM Systems springt nach anfänglichen Verlusten

    Das bewegt die Anleger

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    EPAM Systems zieht um 18,23 % an, nachdem die Aktie im Tagesverlauf zwischenzeitlich noch 3,87 % im Minus lag.

    Das bewegt die Anleger - IT-Dienstleister im Plus: EPAM Systems springt nach anfänglichen Verlusten
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Mit Kursgewinnen bei Infosys, Cognizant und Tata Consultancy Services legt die Branche der IT-Dienstleister auf breiter Front zu. EPAM Systems verzeichnet dabei einen deutlich stärkeren Anstieg als die Wettbewerber. Einen konkreten unternehmensspezifischen Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

    EPAM Systems Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 05.11.2026

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei EPAM Systems einen Gewinn von +40,83 % verbuchen.

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    Auf Wochensicht steht bei der EPAM Systems Aktie damit ein Gewinn von +12,42 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,41 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in EPAM Systems eine negative Entwicklung von -23,60 % erlebt.

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    Der States 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,46 % geändert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von EPAM Systems

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,00 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Plus, mit +2,65 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +2,17 %. Infosys legt um +3,46 % zu Tata Consultancy Services notiert im Plus, mit +2,38 %.

    EPAM Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,42 %
    1 Monat +42,41 %
    3 Monate +40,83 %
    1 Jahr -0,49 %
    Stand: 05.11.2026, 16:00 Uhr

    Die Aktie von EPAM Systems erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -18,46 %. Über 5 Jahre lag sie bei -27,51 %.

    Informationen zur EPAM Systems Aktie

    EPAM Systems ist ein globaler IT-Dienstleister mit Fokus auf Softwareentwicklung, Digital- und Cloud-Transformation sowie Consulting. Kernleistungen: maßgeschneiderte Software, Plattform-Engineering, Data/AI-Lösungen. Starke Position im High-End-Outsourcing, v.a. in USA/EU. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Cognizant, Globant, Infosys. USP: tiefe Engineering-Expertise, starke Osteuropa-Talente, komplexe End-to-End-Projekte.

    Es gibt 52 Mio. EPAM Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,37 Mrd.EUR € wert.

    EPAM Systems Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die EPAM Systems Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur EPAM Systems Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    EPAM Systems

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    +13,43 %
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    -0,04 %
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    -77,59 %
    +1.284,64 %
    ISIN:US29414B1044WKN:A1JS9Q
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