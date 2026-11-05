DAX, Aemetis & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|The Platform Group
|💬
|📰
|🥈
|Copper One Resources
|💬
|📰
|🥉
|Super Copper
|💬
|📰
|Advanced Micro Devices
|💬
|📰
|Nebius Group Registered (A)
|💬
|📰
|SanDisk Corporation
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|217
|💬
|📰
|🥈
|Rheinmetall
|80
|💬
|📰
|🥉
|Almonty Industries
|42
|💬
|📰
|Novo Nordisk
|41
|💬
|📰
|Novavax
|38
|💬
|📰
|TeamViewer
|33
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Aemetis
|+47,74 %
|💬
|📰
|🥈
|AppLovin Registered (A)
|+32,94 %
|💬
|📰
|🥉
|Yubico
|+29,80 %
|📰
|🟥
|Oxford Lane Capital Corp
|-26,46 %
|💬
|📰
|🟥
|3D Systems
|-29,81 %
|💬
|📰
|🟥
|Veracyte
|-55,69 %
|📰
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The Platform Group
Wochenperformance: +3,43 %
Wochenperformance: +3,43 %
Platz 1
Copper One Resources
Wochenperformance: -24,37 %
Wochenperformance: -24,37 %
Platz 2
Super Copper
Wochenperformance: -21,21 %
Wochenperformance: -21,21 %
Platz 3
Advanced Micro Devices
Wochenperformance: -17,87 %
Wochenperformance: -17,87 %
Platz 4
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -23,79 %
Wochenperformance: -23,79 %
Platz 5
SanDisk Corporation
Wochenperformance: -29,67 %
Wochenperformance: -29,67 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +3,58 %
Wochenperformance: +3,58 %
Platz 7
Rheinmetall
Wochenperformance: -16,18 %
Wochenperformance: -16,18 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -10,23 %
Wochenperformance: -10,23 %
Platz 9
Novo Nordisk
Wochenperformance: +7,81 %
Wochenperformance: +7,81 %
Platz 10
Novavax
Wochenperformance: +7,30 %
Wochenperformance: +7,30 %
Platz 11
TeamViewer
Wochenperformance: -27,47 %
Wochenperformance: -27,47 %
Platz 12
Aemetis
Wochenperformance: +11,89 %
Wochenperformance: +11,89 %
Platz 13
AppLovin Registered (A)
Wochenperformance: +27,18 %
Wochenperformance: +27,18 %
Platz 14
Yubico
Wochenperformance: +14,17 %
Wochenperformance: +14,17 %
Platz 15
Oxford Lane Capital Corp
Wochenperformance: -24,66 %
Wochenperformance: -24,66 %
Platz 16
3D Systems
Wochenperformance: -27,09 %
Wochenperformance: -27,09 %
Platz 17
Veracyte
Wochenperformance: -28,60 %
Wochenperformance: -28,60 %
Platz 18
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