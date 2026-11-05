Kommt russischer Diesel in den USA an?
- Zweifel an Russlands Diesel-Lieferungen für die USA
- Nur ein Tanker steuert wohl noch Richtung USA
- New Jersey untersagt Entladen russischen Diesels
LONDON/MOSKAU (dpa-AFX) - Bei dem von US-Präsident Donald Trump verkündeten Diesel-Deal mit Russland mehren sich Zweifel, ob die ersten Lieferungen tatsächlich ihr Ziel in den USA erreichen. Die "Financial Times" und die Umweltorganisation Greenpeace berichten, dass mehrere in Russland mit Treibstoff beladene Tanker nicht mehr Kurs auf die USA halten.
Dagegen sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau, der russische Diesel werde seine Käufer finden. "Die Lieferungen wurden durchgeführt", sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Details unterlägen aber dem Geschäftsgeheimnis.
Nur ein Tanker steuert Richtung USA
Greenpeace beobachtet auf einem Satellitentracker vier Tanker, die mutmaßlich mit russischem Diesel für die USA beladen sind. Dabei ist die "Agioi Fernandes" weiter Richtung US-Ostküste unterwegs, gibt aber an, dass die Ladung von 49.000 Tonnen noch auf Abnehmer warte. Der Tanker "Leruo" hat laut FT auf der Fahrt sein Ziel Richtung Brasilien geändert.
Für die "Primorye" werden bei Greenpeace die Bahamas als Ziel genannt. Das Schiff fuhr am Donnerstag auf dem Atlantik westlich der Kanarischen Inseln, wie der Trackingdienst Vesselfinder zeigte. Der Tanker "Talisman" ist ins Mittelmeer abgebogen.
Ärger über Trumps Deal mit Putin
Trump hatte Anfang Oktober 2026 mit Kremlchef Wladimir Putin russische Diesellieferungen in die USA vereinbart. Washington setzte dafür bestehende Sanktionen vorübergehend aus. Der Deal löste scharfe Kritik aus - von der EU, der Ukraine, der Bundesregierung und sogar Teilen des US-Kongresses.
Trump hatte vor der US-Parlamentswahl ukrainische Attacken auf russische Raffinerien für gestiegene Dieselpreise verantwortlich gemacht. Dabei erklärt sich der Preisanstieg eher aus seinem Krieg gegen den Iran.
New Jersey will keinen Diesel aus Russland
Die demokratische Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, untersagte laut "Financial Times", den russischen Diesel in den Häfen ihres US-Bundesstaates zu entladen. Die Zeitung zitierte Branchenexperten, wonach mögliche Abnehmer trotz der ausgesetzten Sanktionen Probleme befürchten. Trump hatte die Einfuhr von insgesamt 1,8 Millionen Tonnen Diesel aus Russland versprochen./fko/DP/he
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Nach bald 2 Jahren fällt mir ein "wow" schwer. Und was für ein Typ er ist, war auch vorher bekannt.
Wow, Leute Trump rächt sich durch Markt Manipulation und macht sich die Taschen voll. Seine Wähler gehen dem am Arsch vorbei, es wird nicht besser sondern noch schlimmer. Trump erpresst sein Volk in dem er erwartet wie ein Herrscher gehuldigt zu werden. Die Amis haben keinen Verstand, sonst wäre dieser Idiot nie an die Macht gekommen. Was er jetzt sagt ist in 5 Minuten schon wieder erledigt und wird von ihm als Fakenews dargestellt, wenn man den auch noch einen Videobeweis vorlegt ist das KI Fake, so seine Behauptung. Sein Hobby ist Lügen und betrügen, die eigene Familie verdient und die Amerikaner müssen Dreck fressen. Sollte der Ölpreis auch noch auf 200 steigen ist es ihm egal, da ja andere schuld sind. Bei uns ist es das rechte und konservative Lager. Das DT einer Psychopath ist weis man doch schon lange und wen juckts ?
Erst die Schiffe schicken und doch zurückrudern...wäre nicht Trumplike, dennoch ist es im Bereich des Möglichen, dass der 2-Tage-Plan kommen könnte. Damit wäre der Rutsch eingeleitet für die Ölpreise, er bekommt seine zurückgehende Inflation und dann werden die Zinsen gesenkt.