Beelink ME Pro startet auf Kickstarter mit innovativem, austauschbarem Motherboard-Design für einfachere NAS-Upgrades
SHENZHEN, China, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Beelink gab heute den Start der Kickstarter-Kampagne für das ME Pro bekannt, ein modulares NAS, das in Zwei- und Vier-Bay-Konfigurationen erhältlich ist. Dank des austauschbaren Motherboard-Designs können Benutzer die Leistung steigern oder Laufwerksschächte hinzufügen, wenn sich ihre Bedürfnisse ändern. Der ME Pro nutzt Kühlung und Vibrationsdämpfung, um Betriebsgeräusche zu reduzieren, und wird mit vorinstalliertem Fygo OS für Dateisynchronisierung, Datensicherung und Fernzugriff geliefert.
Modulare Hardware für flexible Erweiterungen und geräuscharmen Betrieb
- Austauschbare Motherboard-Module. Das ausziehbare Design unterstützt kompatible Intel- und AMD-Motherboard-Module. Das gleiche Modul kann in beide Richtungen zwischen kompatiblen Zwei- und Vier-Bay-Gehäusen verschoben werden, sodass Benutzer ihr vorhandenes Motherboard behalten können, wenn sie den Speicher erweitern.
- Kompaktes, einteiliges Metallgehäuse. Das Gehäuse benötigt etwa 50 % weniger Platz als NAS-Systeme mit der gleichen Anzahl an Laufwerksschächten und lässt sich daher leichter auf einem Schreibtisch, im Wohnzimmer oder im Studio unterbringen.
- Kühlung und Vibrationskontrolle. Wärmeleitende Silikon- und Aluminiumhalterungen leiten die Wärme von den Laufwerken ab. Eine Dampfkammer und ein internes Gebläse verteilen und leiten die Wärme ab, während eine fest verbundene Konstruktion dazu beiträgt, Vibrationsgeräusche zu reduzieren. Der ME Pro ist für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb ausgelegt und weist einen Geräuschpegel von nur 34 dB auf.
Speichermanagement, Medienkollaboration und lokaler KI-Einsatz
- Fygo OS ist vorinstalliert. Fygo OS umfasst Dateisynchronisierung und -sicherung, KI-gestützte Fotoorganisation, Snapshot-basierte Dateiwiederherstellung und Fernzugriff mit einem Klick.
- Suche nach einer Plattform für Medienkollaboration. Teams können mehrere Medienformate in der Vorschau anzeigen und transkodieren, Dateien online überprüfen und kommentieren, Zugriffsrechte verwalten und Assets aus einem Arbeitsbereich heraus teilen.
- Lokaler KI-Einsatz. Die AI 470-Konfiguration liefert eine KI-Leistung von bis zu 86 TOPS und führt KI-Assistenten lokal aus. Unterstützte Modelle sind Qwen 3.5 (bis zu 35 Milliarden Parameter), DeepSeek R1 (bis zu 32 Milliarden) und Gemma 4 (bis zu 26 Milliarden).
Die Kickstarter-Kampagne ist jetzt live, Frühbucherangebote sind verfügbar. Besuchen Sie die Beelink ME Pro Kickstarter-Kampagne für Modell- und Konfigurationsdetails.
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