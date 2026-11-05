Beelink ME Pro startet auf Kickstarter mit innovativem, austauschbarem Motherboard-Design für einfachere NAS-Upgrades

SHENZHEN, China, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Beelink gab heute den Start der Kickstarter-Kampagne für das ME Pro bekannt, ein modulares NAS, das in Zwei- und Vier-Bay-Konfigurationen erhältlich ist. Dank des austauschbaren Motherboard-Designs können Benutzer die Leistung steigern oder Laufwerksschächte hinzufügen, wenn sich ihre Bedürfnisse ändern. Der ME Pro nutzt Kühlung und Vibrationsdämpfung, um Betriebsgeräusche zu reduzieren, und wird mit vorinstalliertem Fygo OS für Dateisynchronisierung, Datensicherung und Fernzugriff geliefert.

Modulare Hardware für flexible Erweiterungen und geräuscharmen Betrieb