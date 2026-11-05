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    Die intelligente Autofabrik von Xiaomi bietet ein Beispiel für fortschrittliche Fertigung in China

    Xinhua Silk Road

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    BEIJING  , 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Anfang November herrscht in einer geschäftigen intelligenten Fabrik von Xiaomi im Südosten Beijings reges Treiben, denn automatisierte Montageroboter sind damit beschäftigt, neue Fahrzeuge vom Band rollen zu lassen.

    Obwohl sie für die Mitarbeiter ein alltäglicher Anblick ist, stellt die vielbesuchte Xiaomi-Autofabrik im Wirtschaftlich-Technologischen Entwicklungsgebiet von Beijing für internationale Besucher ein hervorragendes Beispiel dar, um sich ein Bild von der intelligenten Fertigung in China zu machen.

    Am 5. November begann in Beijing der 7. Weltmediengipfel, der zahlreiche Gäste aus den wichtigsten Medien, Thinktanks und Behörden aus 112 Ländern und Regionen sowie von internationalen Organisationen anzog.

    Im Rahmen einer geplanten Werksbesichtigung werden diese Gäste voraussichtlich feststellen, dass die intelligente Autofabrik nicht nur eine Produktionsstätte von Xiaomi ist, sondern auch ein Abbild der sich rasch entwickelnden NEV-Industrie Chinas darstellt.

    Mit einer Fläche von rund 718.000 Quadratmetern ist die Xiaomi-Autofabrik ein integrierter Campus für intelligente Fertigung, der Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Kundenerlebnis im Bereich NEV unter einem Dach vereint.

    Im Allgemeinen umfasst das Gelände ein Forschungs- und Entwicklungs- sowie Testzentrum, sechs Werkhallen für die NEV-Produktion, eine 2,5 Kilometer lange Teststrecke und den Xiaomi-Autofabrik-Store.

    Durch die Umstellung traditioneller Automobilfertigungsprozesse auf sechs spezialisierte Verfahren für NEVs zeigt die Xiaomi-Autofabrik, wie über 700 Industrieroboter zusammenarbeiten, um die Produktionsschritte zu optimieren.

    Durch den Einsatz wegweisender KI-Technologien zur Qualitätsprüfung liefert die intelligente Autofabrik NEVs mit höchster Qualitätskonsistenz und einer Präzision bei der Qualitätskontrolle, die weit über der von manuellen Arbeitskräften liegt.

    Als typischer Vertreter der chinesischen NEV-Industrie und der intelligenten Fertigung hat die Xiaomi-Autofabrik im In- und Ausland große Aufmerksamkeit erregt, da sie nicht nur Chinas aufstrebende Autokultur, sondern auch die Stärken im Bereich der Automobiltechnologien demonstriert.

    Für die Fabrik beschränkt sich fortschrittliche Fertigung jedoch nicht nur auf Effizienz. Auf den Dächern der Fabrik verdeutlichen Reihen von Solarmodulen die Philosophie der grünen Entwicklung: Sie erzeugen Strom, dessen CO₂-Einsparung der Gesamtmenge an Kohlendioxid entspricht, die 540.000 Bäume in einem Jahr binden.

    Mit Modellen aus seiner SUV-Serie „SkyNomad" mit Reichweitenverlängerung, die als Fahrzeuge für den Gipfel ausgewählt wurden, hat Xiaomi bis Ende Oktober insgesamt über 800.000 Fahrzeuge ausgeliefert und trägt damit proaktiv zur Modernisierung der chinesischen Fertigungsindustrie bei.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/352840.html

     

     

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Xinhua Silk Road Die intelligente Autofabrik von Xiaomi bietet ein Beispiel für fortschrittliche Fertigung in China BEIJING  , 5. November 2026 /PRNewswire/ - Anfang November herrscht in einer geschäftigen intelligenten Fabrik von Xiaomi im Südosten Beijings reges Treiben, denn automatisierte Montageroboter sind damit beschäftigt, neue Fahrzeuge vom Band rollen …
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