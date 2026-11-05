DZ BANK stuft COMMERZBANK AG auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Commerzbank von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 46 auf 40 Euro gesenkt. Das Bankhaus habe starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Negativ u?berrascht hätten ihn die Aussagen zur Entwicklung des Zinsüberschusses. Doch für Anleger bleibe die Übernahme durch Unicredit das beherrschende Thema. Er begründete die Abstufung mit fehlenden kurzfristigen Kurstreibern./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 38,40EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 16:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philipp Dr. Häßler
Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG
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