Die 140. Kantoner Messe schloss mit einer Rekordbeteiligung ausländischer Einkäufer und unterstrich damit das globale Handelsvertrauen.

GUANGZHOU, China, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Die 140. China Import and Export Fair (Canton Fair) wurde am 4. November in Guangzhou abgeschlossen. Diese Ausgabe lockte rekordverdächtige 352.000 ausländische Käufer aus 219 Ländern und Regionen an, ein Anstieg von 12,2 % gegenüber der vorherigen Ausgabe. Die vor Ort geplanten Exportgeschäfte erreichten einen Wert von 26,75 Milliarden US-Dollar und unterstrichen damit die anhaltende globale Nachfrage nach chinesischen Produkten und Lieferkettenpartnerschaften.

Die Käuferbeteiligung wuchs in allen wichtigen Märkten, wobei die Beteiligung aus der Europäischen Union um 38,2 %, aus den Vereinigten Staaten um 22,2 % und aus den Partnerländern der Belt and Road Initiative (BRI) um 16,6 % zunahm. Professionelle Einkäufer stellten über 75 % aller ausländischen Teilnehmer. Mehr als 500 führende internationale Beschaffungsunternehmen nahmen an der Veranstaltung teil.

Die 140. Kantoner Messe, die weithin als wichtiger Indikator für die internationale Handelstätigkeit gilt, brachte über 32.000 Aussteller und 4,88 Millionen Produkte aus einem breiten Spektrum von Branchen zusammen. Knapp 20 % dieser Unternehmen sind im Bereich Auslandsinvestitionen tätig, während 36,5 % Produkt- und Dienstleistungslösungen anbieten.

Die vielfältigen Handelsförderungsmaßnahmen erzeugten eine starke Synergie: Die Messe gründete ihre erste Käuferallianz und konnte 160.000 Einkäufer für die Teilnahme an interaktiven Mitgliedschaftsaktivitäten gewinnen; es fanden über 700 Veranstaltungen zur Produkteinführung und 7 thematische Foren statt, die 615.000 Online- und Offline-Teilnehmer anzogen, um Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden. Käufer merkten an, dass Chinas umfassende, stabile und effiziente Lieferkette eine äußerst wertvolle Planungssicherheit darstellt.

Intelligente und grüne Innovationen vorantreiben

Innovation blieb während der gesamten Ausstellung ein zentrales Thema. Die Anzahl der ausgestellten neuen Produkte und KI-gestützten Produkte stieg um 8 % bzw. 14,1 %, während erstmals szenariobasierte Ausstellungszonen für neue Produkteinführungen, intelligente Gesundheitslösungen und Designinnovationen eingerichtet wurden, was die Anwendung der KI-Visualisierung beschleunigte.

Ausländische Einkäufer entdeckten auch Chinas sich wandelnde Produktionslandschaft. 43,1 % der Aussteller setzten auf umweltfreundliche Produktionsverfahren, während Produkte mit Umweltmerkmalen 26 % der Exponate ausmachten – beides erreichte neue Höchststände. Unter den 18 spezialisierten Zonen für aufstrebende Zukunftsindustrien konzentrierten sich 6 auf neue Energiesektoren wie Photovoltaik und Windenergie, was ein weiteres Indiz für langfristige Investitionen in nachhaltiges Wachstum ist.

Die 141. Kantoner Messe findet vom 15. April bis 5. Mai 2027 in Guangzhou statt und wird damit ihre Rolle als eine der weltweit größten Plattformen für internationalen Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit fortsetzen.

Für einen reibungslosen Messebesuch klicken Sie bitte hier, um sich vorab zu registrieren: https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16&nb ...

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