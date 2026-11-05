Extreme Ausschläge im DAX: Gewinner und Verlierer am 05.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Commerzbank-Aktie auf 40 Euro und anschließende Gewinnmitnahmen. Die Q3-Zahlen werden als gut, aber erwartungsgemäß und ohne stärkeren Kursimpuls bewertet. Als mögliche Kurstreiber gelten Aktienkäufe der UniCredit, eigene Aktienrückkäufe und steigende Zinsen. Diskutiert werden zudem eine mögliche vollständige Übernahme durch UniCredit binnen zwölf Monaten und Kurse über 50 Euro.