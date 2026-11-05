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    Extreme Ausschläge im DAX: Gewinner und Verlierer am 05.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Extreme Ausschläge im DAX: Gewinner und Verlierer am 05.11.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,32 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -10,12 %
    Platz 2
    Performance 1M: -23,42 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,12 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -7,26 %
    Platz 3
    Performance 1M: -17,20 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,26 %.

    Commerzbank
    Tagesperformance: -4,58 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,64 %
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der Commerzbank-Aktie auf 40 Euro und anschließende Gewinnmitnahmen. Die Q3-Zahlen werden als gut, aber erwartungsgemäß und ohne stärkeren Kursimpuls bewertet. Als mögliche Kurstreiber gelten Aktienkäufe der UniCredit, eigene Aktienrückkäufe und steigende Zinsen. Diskutiert werden zudem eine mögliche vollständige Übernahme durch UniCredit binnen zwölf Monaten und Kurse über 50 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zalando
    Tagesperformance: +4,49 %
    Platz 5
    Performance 1M: +29,03 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,49 %.

    Bayer
    Tagesperformance: +4,29 %
    Platz 6
    Performance 1M: +25,41 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,29 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um weiteres Kurspotenzial: Nach zähem Widerstand bei 53 Euro erwarten einige Anleger einen Anstieg bis 60 Euro und halten die Aktie für unterbewertet. Als fundamentale Treiber gelten neue China-Zulassungen und das Potenzial von Asundexian und Nubeqa; bei Asundexian bleibt Konkurrenz ein Risiko. Ein Glyphosatvergleich könnte den Kurs stützen, doch Umfang und endgültige Wirkung der Klärung sind umstritten.

    BASF
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 7
    Performance 1M: +11,97 %
    Chart BASF
    ISIN: DE000BASF111
    WKN: BASF11
    Die BASF Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Hannover Rueck
    Tagesperformance: +3,87 %
    Platz 8
    Performance 1M: +21,15 %
    Chart Hannover Rueck
    ISIN: DE0008402215
    WKN: 840221
    Die Hannover Rueck Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,87 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +3,49 %
    Platz 9
    Performance 1M: +17,42 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,49 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kurse über 600 Euro und mittelfristig 650 Euro plus. Diskutiert werden Teilgewinnmitnahmen versus langfristiges Halten sowie eine mögliche Jahresendrallye. Technisch stehen der langfristige Aufwärtstrend und offene Kurslücken bei 519–520,80 und 533,40–537,80 Euro im Fokus. Als Kurstreiber gelten Dividenden, Aktienrückkäufe und die Umschichtung in höher verzinste Anleihen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: +3,29 %
    Platz 10
    Performance 1M: +19,77 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,29 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den rund fünfprozentigen Kursanstieg und die Frage nach dessen Auslöser. Diskutiert werden eine mögliche Sektorenrotation sowie geopolitische Risiken für Börse und Energiepreise. Einige Anleger halten Heidelberg Materials wegen der erwarteten hohen Dividende als Basisinvestment; andere sehen Chancen in günstig bewerteten Techwerten und wollen umschichten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Heidelberg Materials eingestellt.

    Hochtief
    Tagesperformance: -3,03 %
    Platz 11
    Performance 1M: -10,99 %
    Chart Hochtief
    ISIN: DE0006070006
    WKN: 607000
    Die Hochtief Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,03 %.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 12
    Performance 1M: +13,67 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    E.ON
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 13
    Performance 1M: +13,66 %
    Chart E.ON
    ISIN: DE000ENAG999
    WKN: ENAG99
    Die E.ON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 14
    Performance 1M: +1,15 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    Fresenius Medical Care
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 15
    Performance 1M: +6,02 %
    Chart Fresenius Medical Care
    ISIN: DE0005785802
    WKN: 578580
    Die Fresenius Medical Care Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    adidas
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 16
    Performance 1M: +25,69 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Allianz
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 17
    Performance 1M: +12,49 %
    Chart Allianz
    ISIN: DE0008404005
    WKN: 840400
    Die Allianz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    Symrise
    Tagesperformance: +2,05 %
    Platz 18
    Performance 1M: +7,64 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,05 %.

    Scout24
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 19
    Performance 1M: +34,65 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 44,34% PUT: 55,66%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -11,32 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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