Global Experience Specialists gibt die Übernahme von CSG Creative von National Trade Productions, Inc. bekannt

LAS VEGAS, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- GES, ein weltweit führendes Unternehmen für Messe- und Erlebnismarketingdienstleistungen, gab heute die Übernahme von CSG Creative (CSG) bekannt, einer führenden Agentur für Marketing- und Kreativdienstleistungen, die sich auf die Verbands- und Messebranche spezialisiert hat.

Durch die Übernahme werden die Marketingkompetenzen von GES erheblich erweitert, indem die globalen Messedienstleistungen und die umfangreichen Beziehungen zu Veranstaltern mit dem fundierten Fachwissen sowie den nachweislichen Erfolgen von CSG bei der Steigerung der Teilnehmerzahlen und Umsätze bei Veranstaltungen kombiniert werden. Als innerhalb von GES tätiges Unternehmen wird CSG seine etablierte Marke beibehalten und seine bestehenden Kunden weiterhin mit demselben erfahrenen Team, strategischer Kompetenz sowie engagierter Betreuung bedienen, welche die Agentur seit fast 25 Jahren auszeichnen. Durch die Übernahme eröffnen sich für CSG auch neue Möglichkeiten, ihre Marketing- und Kreativkompetenzen den Kunden sämtlicher GES-Geschäftsbereiche zugänglich zu machen.

„CSG hat sich als führendes Unternehmen in der Verbands- und Messebranche etabliert und kann auf eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums von Organisationen sowie Veranstaltungen durch strategisches Marketing, kreative Exzellenz und messbare Ergebnisse zurückblicken", sagte Derek Linde, Geschäftsführer von GES. „Diese Akquisition ist eine Investition in Kompetenzen, die unsere bestehenden Dienstleistungen ergänzen und den Mehrwert für unsere Kunden stärken. Sie unterstreicht GES' Bestreben nach spezialisiertem Fachwissen, Innovation und Dienstleistungen, die Kunden dabei helfen, stärkere Marken aufzubauen, Zielgruppen einzubinden sowie langfristiges Geschäftswachstum zu fördern."

„Wir haben CSG aus der Leidenschaft heraus aufgebaut, unseren Kunden durch intelligente Strategien, außergewöhnliche Kreativleistungen sowie konsequentes Engagement zum Erfolg zu verhelfen", sagte Paige Cardwell, Präsidentin und Gründerin von CSG. „Der Beitritt zu GES bietet uns eine globale Plattform, um unsere Fachkenntnis einer breiteren Gemeinschaft von Veranstaltern zugänglich zu machen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für unser talentiertes Team zu schaffen. Ich freue mich darauf, auf all dem, was wir erreicht haben, aufzubauen und gleichzeitig die Kultur sowie die Kundenbeziehungen zu bewahren, die uns schon immer ausgezeichnet haben."