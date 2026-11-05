Extreme Ausschläge im TecDAX: Gewinner und Verlierer am 05.11.2026
Top & Flop
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang – von rund 64 auf 58 Euro und zuletzt unter 49,50 Euro – sowie um die Frage, ob die Aktie dadurch günstig geworden ist. Fundamental stehen ein angehobener Jahresausblick und bessere Nachfrage, höhere Umsätze und ein gestiegenes operatives Ergebnis einem erneuten Nettoverlust wegen hoher Abschreibungen gegenüber. Diskutiert werden zudem die begrenzte KI- und TSMC/Samsung-Positionierung, die Kostenlage und mögliche Erholung ab 2027.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -13,16 %
Tagesperformance: -13,16 %
Platz 2
Performance 1M: -42,99 %
Performance 1M: -42,99 %
OHB
Tagesperformance: -12,58 %
Tagesperformance: -12,58 %
Platz 3
Performance 1M: +20,12 %
Performance 1M: +20,12 %
PVA TePla
Tagesperformance: -12,16 %
Tagesperformance: -12,16 %
Platz 4
Performance 1M: -23,70 %
Performance 1M: -23,70 %
AIXTRON
Tagesperformance: -11,67 %
Tagesperformance: -11,67 %
Platz 5
Performance 1M: -27,18 %
Performance 1M: -27,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche der AIXTRON-Aktie und mögliche Einstiegsniveaus unter 30 Euro bis hin zu 20 Euro. Positive Analysteneinschätzungen werden angesichts der Kursentwicklung hinterfragt. Langfristige Chancen sehen Teilnehmer in Photonik, GaN und SiC, getrieben durch KI, erneuerbare Energien und Elektromobilität. Coherents Ausbau der Indiumphosphid-Kapazitäten wird als positives Signal diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -10,06 %
Tagesperformance: -10,06 %
Platz 6
Performance 1M: -23,42 %
Performance 1M: -23,42 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -9,86 %
Tagesperformance: -9,86 %
Platz 7
Performance 1M: -19,59 %
Performance 1M: -19,59 %
Jenoptik
Tagesperformance: -9,09 %
Tagesperformance: -9,09 %
Platz 8
Performance 1M: -15,76 %
Performance 1M: -15,76 %
Nemetschek
Tagesperformance: -8,86 %
Tagesperformance: -8,86 %
Platz 9
Performance 1M: +11,69 %
Performance 1M: +11,69 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -8,00 %
Tagesperformance: -8,00 %
Platz 10
Performance 1M: -29,84 %
Performance 1M: -29,84 %
Kontron
Tagesperformance: -7,34 %
Tagesperformance: -7,34 %
Platz 11
Performance 1M: -9,39 %
Performance 1M: -9,39 %
Verbio
Tagesperformance: -5,05 %
Tagesperformance: -5,05 %
Platz 12
Performance 1M: -0,23 %
Performance 1M: -0,23 %
TeamViewer
Tagesperformance: -4,40 %
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 13
Performance 1M: -16,68 %
Performance 1M: -16,68 %
Bechtle
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 14
Performance 1M: +1,45 %
Performance 1M: +1,45 %
Evotec
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 15
Performance 1M: +3,85 %
Performance 1M: +3,85 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 16
Performance 1M: -9,94 %
Performance 1M: -9,94 %
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