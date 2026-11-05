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    Extreme Ausschläge im TecDAX: Gewinner und Verlierer am 05.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Extreme Ausschläge im TecDAX: Gewinner und Verlierer am 05.11.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    30,91€
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    0,38
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    39,37€
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -15,26 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang – von rund 64 auf 58 Euro und zuletzt unter 49,50 Euro – sowie um die Frage, ob die Aktie dadurch günstig geworden ist. Fundamental stehen ein angehobener Jahresausblick und bessere Nachfrage, höhere Umsätze und ein gestiegenes operatives Ergebnis einem erneuten Nettoverlust wegen hoher Abschreibungen gegenüber. Diskutiert werden zudem die begrenzte KI- und TSMC/Samsung-Positionierung, die Kostenlage und mögliche Erholung ab 2027.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -13,16 %
    Platz 2
    Performance 1M: -42,99 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -13,16 %.

    OHB
    Tagesperformance: -12,58 %
    Platz 3
    Performance 1M: +20,12 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,58 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -12,16 %
    Platz 4
    Performance 1M: -23,70 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,16 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -11,67 %
    Platz 5
    Performance 1M: -27,18 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,67 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursschwäche der AIXTRON-Aktie und mögliche Einstiegsniveaus unter 30 Euro bis hin zu 20 Euro. Positive Analysteneinschätzungen werden angesichts der Kursentwicklung hinterfragt. Langfristige Chancen sehen Teilnehmer in Photonik, GaN und SiC, getrieben durch KI, erneuerbare Energien und Elektromobilität. Coherents Ausbau der Indiumphosphid-Kapazitäten wird als positives Signal diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -10,06 %
    Platz 6
    Performance 1M: -23,42 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,06 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -9,86 %
    Platz 7
    Performance 1M: -19,59 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,86 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -9,09 %
    Platz 8
    Performance 1M: -15,76 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,09 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -8,86 %
    Platz 9
    Performance 1M: +11,69 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,86 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -8,00 %
    Platz 10
    Performance 1M: -29,84 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,00 %.

    Kontron
    Tagesperformance: -7,34 %
    Platz 11
    Performance 1M: -9,39 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,34 %.

    Verbio
    Tagesperformance: -5,05 %
    Platz 12
    Performance 1M: -0,23 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,05 %.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -4,40 %
    Platz 13
    Performance 1M: -16,68 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,40 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 14
    Performance 1M: +1,45 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 15
    Performance 1M: +3,85 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 16
    Performance 1M: -9,94 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Extreme Ausschläge im TecDAX: Gewinner und Verlierer am 05.11.2026 Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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