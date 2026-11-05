Bosch Business Innovations / Bosch Business Innovations erweitert ...

- Bosch Business Innovations erweitert Investmentfokus um die Resilienz kritischer Infrastrukturen als neues Suchfeld - Fokus auf Technologien und Geschäftsmodelle, die das Zusammenspiel aus Energieversorgung und intakter Wertschöpfung in einem Umfeld steigender Volatilität absichern - Externe Gründer:innen bauen mit Bosch Business Innovations eigenständige Start-ups und profitieren von Zugang zu technologischen, industriellen und immateriellen Kompetenzen der Robert Bosch GmbH - Teil der Venture-Building-Aktivitäten der Bosch-Gruppe: rund 200 Millionen Euro fließen bis 2030 über Bosch Business Innovations in neue Deep-Tech-Start-ups

Bosch Business Innovations, der Corporate Venture Builder der Bosch-Gruppe, nimmt ab sofort die Resilienz kritischer Infrastrukturen (Critical Infrastructure Resilience) als neues Investmentfeld in den Fokus. Im Mittelpunkt stehen Technologien und Gründer:innen, die Betreiber kritischer Infrastrukturen und integraler Systeme unterstützen, von einzelnen Fabriken und Werken bis hin zum gesamten Wertstrom inklusive Lieferkette. Diese Technologien können helfen, den Betrieb auch bei Störungen aufrechtzuerhalten, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und schneller zum Regelbetrieb zurückzukehren.

Mit der neuen Investmentthese reagiert Bosch Business Innovations auf eine steigende Volatilität der Rahmenbedingungen für Energieversorgung und industrielle Wertschöpfung. Die EU-Kommission beziffert den notwendigen Investitionsbedarf in europäische Übertragungs- und Verteilungsnetze bis 2030 auf circa 584 Milliarden Euro, um die Netze zu modernisieren, gemäß dem EU Action Plan for Grids

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A757%3AFIN) . Verschärft wird die Lage durch strengere regulatorische Anforderungen wie die NIS-2-Richtlinie auf EU-Ebene und das KRITIS-Dachgesetz in Deutschland. Für ausfallkritische Produktionsstandorte können bereits kurze Unterbrechungen oder Spannungsschwankungen erhebliche Folgen haben.



Im Rahmen der neuen Investmentthese von Bosch Business Innovations sollen Start-ups gebaut werden, die die Resilienz solcher Systeme verbessern. Dazu gehören Technologien, die Unternehmen helfen, sich auf Störungen vorzubereiten, diese aufzufangen, sich schneller von ihnen zu erholen und adaptiv zu bleiben (prepare, absorb, recover, adapt).



Die These umfasst drei miteinander verbundene Bereiche:

- Resiliente Energiesysteme: Lösungen für KI-gestütztes Energie- und Netzmanagement, neue Netztechnologien, Geothermie sowie Technologien, die die Resilienz von Netz- und Speicherinfrastrukturen erhöhen - etwa durch die intelligente Steuerung von Netz- und Speicherressourcen, - Resiliente industrielle Abläufe: Technologien für Energie- und Prozessresilienz, Wärme- und Thermomanagement, widerstandsfähige Gebäude und Standorte, den Wiederanlauf kritischer Anlagen sowie vorausschauende Instandhaltung,

- Resiliente Infrastrukturprojekte: Lösungen für die Resilienz kritischer Infrastruktur sowie Wasser- und Hochwassersicherheit.

Bosch bringt Technologie und industrielle Anwendungskompetenz ein

Bosch Business Innovations baut keine eigene Infrastruktur auf, sondern macht bestehende Energie- und Versorgungssysteme durch intelligente technologische Layer zukunftssicher. Neue Ventures profitieren von den technologischen und immateriellen Ressourcen der Bosch-Gruppe. Dazu zählen Erfahrungen im Betrieb energie- und ausfallsensitiver Produktionsstandorte sowie Lösungen für Energiemanagement und elektrische Leistungsüberwachung. Hinzu kommen stationäre Energiespeicher, Leistungselektronik und Vehicle-to-Grid-Technologien.

"Resilienz bedeutet für Unternehmen heute mehr als Risikominimierung. Es geht darum, den Betrieb auch unter Störungen aufrechtzuerhalten, sich anzupassen und den Regelbetrieb schneller wiederherzustellen", sagt Axel Deniz, CEO von Bosch Business Innovations . "Mit unserer neuen These wollen wir durch das Zusammenspiel von Bosch-Technologien, industriellem Know-how und der Erfahrung externer Gründer:innen Start-ups aufbauen, die Unternehmen in Zeiten geopolitischer und energiepolitischer Unsicherheit mehr Resilienz, Stärke und Zukunftsfähigkeit verleihen. Die neue These ist für uns ein strategischer Baustein für den langfristigen Aufbau unseres Venture-Portfolios."

Über Bosch Business Innovations



Bosch Business Innovations ist der Corporate Venture Builder der Bosch-Gruppe. Mit einer der größten Patentbibliotheken der Welt, einer führenden Forschungs- und Entwicklungsabteilung und Zugang zu internationalen Talenten baut der Venture Builder von Bosch skalierbare Start-ups auf, die dem Markt einen Schritt voraus sind. Als "Un-Corporate Venture Builder" verbindet Bosch Business Innovations den Zugang zu Technologie und Ressourcen der Bosch-Gruppe mit unternehmerischer Unabhängigkeit für Gründer:innen und einem starken Ökosystem aus Venture Studios, Investor:innen und strategischen Partnern. Der Corporate Venture Builder begleitet Ventures bis zur Investment Readiness und setzt dabei auf Co-Investments sowie enge Kooperationen mit internationalen Partnern und Universitäten. Durch die aufgebauten Geschäftsmodelle adressiert Bosch Business Innovations globale Herausforderungen und beweist, dass Corporate Venture Building den langfristigen Erfolg moderner Konzerne unterstützt.

Weitere Informationen über Bosch Business Innovations unter https://www.bosch-business-innovations.com/



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