Technologiewerte brechen ein - Furcht vor KI-Regulierung
Aktien New York
- KI-Angst löste Ausverkauf bei US-Techwerten aus
- Demokraten-Sieg ließ Chipaktien deutlich einbrechen
- Nasdaq 100 verlor 4,7 Prozent, Dow 1,5 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den wegweisenden Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten brachen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis in die jüngste Vergangenheit als größte Profiteure des Hypes um KI gegolten hatten.
Der Nasdaq 100 sackte um 4,7 Prozent auf 27.113 Punkte ab und steuert damit auf einen seiner größten Tagesverluste in den letzten Jahren hin. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,5 Prozent auf 7.495 Punkte nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,5 Prozent auf 52.578 Punkte./la/he
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Hallo zusammen,
ich merke gerade, dass ich mich hier schon ewig nicht mehr gemeldet habe. Da kam wohl einfach das Leben dazwischen 😉 Trotzdem lese ich hier immer noch sehr gerne mit.
In den letzten Monaten habe ich die eine oder andere Dividendenaktie über Bord geworfen und dafür Wachstumstitel gekauft. Ob es sich lohnt, wird man sehen … Daher liege ich in diesem Jahr bei den Dividendenerträgen auch hinter dem Vorjahr.
Derzeitige Positionen:
ETFs:
Branchen ETF Cybersecurity
Branchen ETF New Energy
Branchen ETF Information Technology
Branchen ETF Quantum Computing
MSCI World
Emerging Markets
EuroStoxx high dividend, low votality
Emerging Markets high dividend, low votality
JP Morgan High Corporate Bonds
L&G Quality Dividend
State Street ASCWI
World Equal Weight
EuroStoxx 600
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Mellenu FInance (bis 28)
Chapters Group (bis 30)
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (bis 33)
Intern. Finance Corp. (bis 28) (in BRL)
iutecredit (bis 30)
Mutares (bis 27)
Queensland (bis 37)
Südafrika (bis 49)
Bestand Aktien:
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Visa
W.P. Carey
Weiterhin allen viel Erfolg!
Schöne Grüße
Notts