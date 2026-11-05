Die größten Gewinner und Verlierer im Eurozone 50 am 05.11.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg von knapp 4 Prozent und die Hoffnung auf weitere Gewinne bis hin zu einem Plus von 10 Prozent. Der starke Einbruch bei Intel und politische Unsicherheiten rund um KI- und Chipwerte belasten das Umfeld. Mit den Infineon-Zahlen am 10. November wird ein möglicher weiterer Impuls erwartet.