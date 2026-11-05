Die größten Gewinner und Verlierer im Eurozone 50 am 05.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -10,52 %
Performance 1M: -23,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,30 %
Performance 1M: -23,86 %
Tagesperformance: -7,47 %
Performance 1M: -24,33 %
Tagesperformance: -7,16 %
Performance 1M: -17,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,34 %
Performance 1M: +25,41 %
Tagesperformance: +3,97 %
Performance 1M: +11,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,76 %
Performance 1M: +3,56 %
Tagesperformance: -3,58 %
Performance 1M: -22,53 %
Tagesperformance: +3,37 %
Performance 1M: +18,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,17 %
Performance 1M: +9,48 %
Tagesperformance: +2,90 %
Performance 1M: +13,67 %
Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: +21,63 %
Tagesperformance: -2,66 %
Performance 1M: +1,15 %
Tagesperformance: +2,59 %
Performance 1M: +34,36 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +11,80 %
Tagesperformance: +2,43 %
Performance 1M: +16,49 %
Tagesperformance: +2,42 %
Performance 1M: +15,25 %
Tagesperformance: +2,33 %
Performance 1M: +11,82 %
Tagesperformance: +2,24 %
Performance 1M: +25,69 %
Tagesperformance: +2,22 %
Performance 1M: +8,67 %
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: +13,25 %
Tagesperformance: -2,19 %
Performance 1M: +10,29 %