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    Die größten Gewinner und Verlierer im Eurozone 50 am 05.11.2026

    Top & Flop

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    Top & Flop - Die größten Gewinner und Verlierer im Eurozone 50 am 05.11.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,97 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -10,52 %
    Platz 2
    Performance 1M: -23,42 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -10,52 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg von knapp 4 Prozent und die Hoffnung auf weitere Gewinne bis hin zu einem Plus von 10 Prozent. Der starke Einbruch bei Intel und politische Unsicherheiten rund um KI- und Chipwerte belasten das Umfeld. Mit den Infineon-Zahlen am 10. November wird ein möglicher weiterer Impuls erwartet.

    Nokia
    Tagesperformance: -8,30 %
    Platz 3
    Performance 1M: -23,86 %
    Chart Nokia
    ISIN: FI0009000681
    WKN: 870737
    Die Nokia Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,30 %.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -7,47 %
    Platz 4
    Performance 1M: -24,33 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,47 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: -7,16 %
    Platz 5
    Performance 1M: -17,20 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,16 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um starke Kursschwankungen und den Rückgang von früheren Höchstständen. Einige Anleger kaufen nach, andere sehen Verkaufsdruck durch Stop-Losses und verunsicherte Investoren. Eine UBS-Kaufempfehlung stützt die Hoffnungen; zugleich werden hohe Bewertungen bei Vergleichswerten wie Bloom und GEV kritisch gesehen. Vor den Zahlen am 11.11. erwarten viele weitere Turbulenzen und hoffen auf eine Erholung über 125 Euro.

    Bayer
    Tagesperformance: +4,34 %
    Platz 6
    Performance 1M: +25,41 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,34 %.

    BASF
    Tagesperformance: +3,97 %
    Platz 7
    Performance 1M: +11,97 %
    Chart BASF
    ISIN: DE000BASF111
    WKN: BASF11
    Die BASF Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,97 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der BASF-Aktie und die Aussicht auf ein Jahreshoch. Als möglicher Grund gilt die Hoffnung, dass die umstrittene Evonik-Übernahme nicht zustande kommt. Diskutiert werden der bereits hohe Angebotspreis von 24 Euro je Aktie, mögliche zusätzliche Kosten und die Frage, ob sich der Deal rechnet. Technisch steht die Marke von 55,06 Euro im Fokus; auch die Dividende wird thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.

    Adyen Parts Sociales
    Tagesperformance: +3,76 %
    Platz 8
    Performance 1M: +3,56 %
    Chart Adyen Parts Sociales
    ISIN: NL0012969182
    WKN: A2JNF4
    Die Adyen Parts Sociales Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,76 %.

    Schneider Electric
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 9
    Performance 1M: -22,53 %
    Chart Schneider Electric
    ISIN: FR0000121972
    WKN: 860180
    Die Schneider Electric Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    Münchener Rück
    Tagesperformance: +3,37 %
    Platz 10
    Performance 1M: +18,64 %
    Chart Münchener Rück
    ISIN: DE0008430026
    WKN: 843002
    Die Münchener Rück Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,37 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kurse über 600 Euro und mittelfristig 650 Euro plus. Diskutiert werden Teilgewinnmitnahmen versus langfristiges Halten sowie eine mögliche Jahresendrallye. Technisch stehen der langfristige Aufwärtstrend und offene Kurslücken bei 519–520,80 und 533,40–537,80 Euro im Fokus. Als Kurstreiber gelten Dividenden, Aktienrückkäufe und die Umschichtung in höher verzinste Anleihen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

    Prosus Registered (N)
    Tagesperformance: +3,17 %
    Platz 11
    Performance 1M: +9,48 %
    Chart Prosus Registered (N)
    ISIN: NL0013654783
    WKN: A2PRDK
    Die Prosus Registered (N) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,17 %.

    Deutsche Boerse
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 12
    Performance 1M: +13,67 %
    Chart Deutsche Boerse
    ISIN: DE0005810055
    WKN: 581005
    Die Deutsche Boerse Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    L'Oreal
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 13
    Performance 1M: +21,63 %
    Chart L'Oreal
    ISIN: FR0000120321
    WKN: 853888
    Die L'Oreal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    Siemens
    Tagesperformance: -2,66 %
    Platz 14
    Performance 1M: +1,15 %
    Chart Siemens
    ISIN: DE0007236101
    WKN: 723610
    Die Siemens Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,66 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 15
    Performance 1M: +34,36 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 16
    Performance 1M: +11,80 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    DANONE
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 17
    Performance 1M: +16,49 %
    Chart DANONE
    ISIN: FR0000120644
    WKN: 851194
    Die DANONE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    Anheuser-Busch InBev
    Tagesperformance: +2,42 %
    Platz 18
    Performance 1M: +15,25 %
    Chart Anheuser-Busch InBev
    ISIN: BE0974293251
    WKN: A2ASUV
    Die Anheuser-Busch InBev Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,42 %.

    Air Liquide
    Tagesperformance: +2,33 %
    Platz 19
    Performance 1M: +11,82 %
    Chart Air Liquide
    ISIN: FR0000120073
    WKN: 850133
    Die Air Liquide Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,33 %.

    adidas
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 20
    Performance 1M: +25,69 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    TotalEnergies
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 21
    Performance 1M: +8,67 %
    Chart TotalEnergies
    ISIN: FR0000120271
    WKN: 850727
    Die TotalEnergies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    Inditex
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 22
    Performance 1M: +13,25 %
    Chart Inditex
    ISIN: ES0148396007
    WKN: A11873
    Die Inditex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    Ferrari
    Tagesperformance: -2,19 %
    Platz 23
    Performance 1M: +10,29 %
    Chart Ferrari
    ISIN: NL0011585146
    WKN: A2ACKK
    Die Ferrari Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,19 %.

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