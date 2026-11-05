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    Tech-Crash ist da: Qualcomm, SKHynix, Sandisk und Nvidia brechen ein

    Panik an der Wall Street

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    Einen Tag nach der Wahl-Rallye kippt die Stimmung! Die Wall Street flieht aus Technologiewerten: Der Nasdaq rutscht in die Korrektur, Chipriesen wie Nvidia und Broadcom brechen ein. Die Hintergründe.

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    Panik an der Wall Street - Tech-Crash ist da: Qualcomm, SKHynix, Sandisk und Nvidia brechen ein
    Foto: Richard Drew - AP

    An der Wall Street ist die Stimmung binnen eines Tages gekippt. Der Dow war am Mittwoch noch um mehr als 1.500 Punkte gestiegen, sein bester Tag seit April 2025, doch am Donnerstag folgte der Rückschlag.

    Rund anderthalb Stunden nach US-Börsenstart verliert der S&P 500 mehr als 3 Prozent, der Dow Jones um 2 Prozent und der Tech-Index Nasdaq Composite sogar 5 Prozent auf 24.360 Punkte. Er liegt damit mehr zehn Prozent unter seinem Rekordhoch vom Vormonat und rutscht damit in die Korrektur.

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    Susquehanna-Analyst Chris Murphy sieht vor allem wachsende Unsicherheit über Tempo und Finanzierung der KI-Investitionen, obwohl die Gewinne robust blieben.

    "In den spekulativsten Bereichen dieses Themas (Tech) findet derzeit eine Marktbereinigung statt", zitiert CNBC eine Mitteilung der Analysten von MRB Partners vom Donnerstag. "Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen werden die Gegenwinde für die großen Technologieunternehmen und den Ausbau von Rechenzentren weiter verstärken."

    Qualcomm brach trotz übertroffener Gewinnerwartungen wegen eines schwachen Ausblicks um mehr als 12 Prozent ein. Auch die Chipwerte Micron, Sandisk, AMD und SK Hynix fielen zweistellig. Broadcom riss es mit 9 Prozent in den Keller. Platzhirsch Nvidia verlor 8 Prozent im größten Tagescrash seit dem "Liberation Day" von Donald Trump im Frühjahr 2025.

    Tesla und SpaceX verlieren je rund 10 Prozent, bei den KI-Cloudanbietern traf es CoreWeave, Nebius und Iren mit Verlusten von 12 bis 17 Prozent besonders hart.

    Relativ glimpflich davon kommen hingegen Microsoft, Amazon, Alphabet und Apple, die zwischen 1 und 4 Prozent nachgeben.

    Auch am deutschen Aktienmarkt geht der Abverkauf nicht spurlos vorüber. Die Infineon-Aktie verliert mehr als 11 Prozent, die KI- und Rechenzentrums-Zulieferer Hochtief und Siemens Energy verlieren ebenfalls deutlich.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    RedakteurJulian Schick
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    Julian Schick schreibt seit 2020 für wallstreetONLINE über alles, was die Kurse bewegt. Besonders interessieren ihn die Themen passives Einkommen, Dividenden und ETFs. Zuvor hat er die Kölner Journalistenschule absolviert und war unter anderem für das Handelsblatt, die Financial Times Deutschland, den Fernsehsender Euronews und den Radiosender WDR5 tätig. Bei wO hat er unter anderem den YouTube-Kanal mit aufgebaut und interviewt dort unsere Marktexperten. Seit 2024 leitet er die wO-Redaktion.

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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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