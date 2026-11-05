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    Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 493 Euro

    ANALYSE-FLASH

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    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Hochtief auf 'Hold' - Ziel 493 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 493 Euro belassen. Das Wachstum des Baukonzerns beschleunige sich, doch die Zielsetzungen blieben unverändert, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für sich gesehen sei das dritte Quartal also sehr stark gewesen, der Ausblick jedoch impliziere eine Abkühlung im Schlussquartal./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,15 % und einem Kurs von 350 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 16:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 478,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 411,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 508,00EUR was eine Bandbreite von +17,36 %/+45,06 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 493 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 493,00, was eine Steigerung von +40,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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