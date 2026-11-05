Sierra Madre beginnt mit einem 30.000 Meter umfassenden Bohrprogramm im Ostbezirk von La Guitarra

Vancouver, British Columbia, 5. November 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“ – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre ... ) freut sich, den Beginn eines 30.000 Meter umfassenden Bohrprogramms im Ostbezirk des Silber-Gold-Minenkomplexes Guitarra im Estado de México, Mexiko, bekannt zu geben. Die historischen Minen im Ostbezirk gehörten während der spanischen Kolonialzeit zu den ergiebigsten Silberproduzenten. Von früheren Betreibern wurden in diesem Gebiet nur begrenzte Explorationsarbeiten durchgeführt. Die vom Unternehmen durchgeführten detaillierten Kartierungen haben mehrere Gangsysteme mit einer Gesamtstreichlänge von über 39 km abgegrenzt.

Greg Liller, Chief Operating Officer, erklärt: „Seit ich vor 20 Jahren zum ersten Mal in Guitarra gearbeitet habe, halte ich dieses bedeutende historische Silberrevier für eine der besten Explorationsmöglichkeiten in Mexiko. Nun, da die erste Bohranlage vor Ort ist, freue ich mich sehr darauf, diese Annahme endlich zu überprüfen. Auf der Grundlage der von unserem Team durchgeführten Kartierungs- und Modellierungsarbeiten hat Sierra Madre ein geologisches 3D-Modell entwickelt, das als Leitfaden für dieses Programm dient. Unter Anwendung eines speziellen Bohrkonzepts werden die ersten Bohrungen auf mehrere Strukturen zielen, um die Gangsysteme effizient zu bewerten und Ziele unterhalb historischer Abbaustätten zu überprüfen.“

Wie am 14. Juli 2026 bekannt gegeben wurde, ermöglichte die Kartierung dem Unternehmen die Entwicklung eines geologischen 3D-Modells des Ostbezirks, das zur Optimierung der Planung des Bohrprogramms herangezogen wurde. Die ersten Bohrungen werden sich auf die in Metasedimenten beherbergten Gänge konzentrieren, wobei das vollständig für den Bergbau genehmigte Gebiet Tlacotal als Ausgangspunkt dient. Subhorizontales Bohren wurde als die effektivste Methode ermittelt, um die verschiedenen Gangsysteme auf derselben Höhe wie der produktive Horizont der historischen Mine El Rincon und unterhalb des tiefsten Entwässerungsniveaus der historischen Minen in diesen Gebieten zu überprüfen. Diese Strategie erforderte, dass der Auftragnehmer im Rahmen des Bohrvertrags eine speziell für das Programm entwickelte Bohranlage baute. Die Bohranlage traf am 29. Oktober vor Ort ein.

Der NI 43-101-konforme Bericht zu La Guitarra aus dem Jahr 2023[i] enthält eine Schätzung des Explorationspotenzials für den Ostbezirk von 0,77 bis 1,54 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,4 bis 3,6 g/t Gold und 440 bis 670 g/t Silber. Diese Schätzung bezieht sich lediglich auf fünf der Gangsysteme im Ostbezirk und deckt eine kombinierte Streichlänge von nur 7,7 km ab. Die bisherigen systematischen Arbeiten und Modellierungen des Unternehmens haben zahlreiche weitere Gangsysteme über ein wesentlich größeres Gebiet definiert, von denen viele bedeutende historische Abbaustätten enthalten.

Abbildung 1 – Oberflächenkartierung des Ostbezirks

Abbildung 2 – 3D-Gangmodell des East District mit Blick nach Südosten. Gänge in verschiedenen Farben dargestellt

Bohrpläne

Die ersten Bohrungen von Tlacotal aus werden auf die Gangsysteme Magdalena und Los Locos abzielen und 11 Bohrlöcher mit einer geplanten Zieltiefe von jeweils über 1.000 Metern umfassen. Sobald die Analyseergebnisse vorliegen, werden Keilbohrungen ausgehend von den ursprünglichen 11 Bohrlöchern geplant.

Abbildung 3 – 3D-Gangmodell für das Gebiet Los Locos und Magdalena

Produktionsupdate

Das Unternehmen freut sich, zudem bekannt zu geben, dass der Durchsatz der Aufbereitungsanlage im Oktober 2026 durchschnittlich 751 Tonnen pro Tag („tpd“) betrug. Dies entspricht einer Steigerung um 50 % gegenüber der bisherigen Nennkapazität von 500 tpd und steht im Einklang mit dem am 8. September 2025 angekündigten Erweiterungsziel für Phase 1. Weitere Produktionsdetails werden im Rahmen der Finanzergebnisse des Unternehmens für das 3. Quartal 2026 veröffentlicht, die für Mitte November erwartet werden.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Betrieb, der Exploration und der Erschließung seines Bergbaukomplexes Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko liegt. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Im Juni 2026 schloss Sierra Madre die Übernahme der Silbermine Del Toro ab und erweiterte damit sein auf Mexiko ausgerichtetes Silber- und Goldportfolio um eine ehemals in Betrieb befindliche, vollständig genehmigte Anlage.

Das Unternehmen besitzt zudem das über 2.600 ha große Tepic-Projekt, das eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung sowie eine bestehende historische Ressource beherbergt.

Das Managementteam von Sierra Madre hat bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und Mineralressourcen eine Schlüsselrolle gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Board of Directors von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

President, Chief Executive Officer und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis hinsichtlich Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine zur kommerziellen Produktion zu bringen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf unternehmensinternen, nicht öffentlichen Daten und Berichten aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testbergbau- und Aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien. Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich eines größeren Risikos in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines größeren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

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Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

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[i] Eine Kopie des NI 43-101-konformen Berichts aus dem Jahr 2023, erstellt von TechSer Mining Consultants Ltd. („TechSer“) aus Vancouver, B.C., durch David Thomas, P.Geo. und QP Geology, sowie Cristian Garcia, P.Eng. und QP Mining, mit dem Titel „La Guitarra Mineral Resource Estimate – Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de México, Mexiko“ mit Stichtag 24. Oktober 2023, ist auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens unter https://sierramadregoldandsilver.com/presentations/NI-43-101-La-Guitar ... verfügbar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die Sierra Madre Gold and Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 0,836EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.