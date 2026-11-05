LPKF Laser & Electronics bricht mit anderen Branchenwerten ein

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei LPKF Laser & Electronics abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -38,76 % verkraften.

Neben LPKF Laser & Electronics geraten auch Applied Materials, KLA Corporation und Jenoptik mit zweistelligen Kursverlusten unter Druck. Das Handelsvolumen bei LPKF erreicht bereits das 26,6-Fache des gesamten Vortags. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Auf Wochensicht hat die LPKF Laser & Electronics Aktie damit -17,87 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -43,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +71,81 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich -1,56 % im Plus-Minus-Bereich. LPKF Laser & Electronics entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

So schlagen sich die Wettbewerber von LPKF Laser & Electronics

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -11,21 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -11,10 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -10,09 %.

Die Aktie von LPKF Laser & Electronics erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,72 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,65 %, über 10 Jahre bei 4,44 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,87 % 1 Monat -43,44 % 3 Monate -38,76 % 1 Jahr +52,49 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 05.11.2026, 17:00 Uhr

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,02 Mio.EUR € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrutsch der LPKF-Aktie auf ein Dreimonatstief bei 9,78 Euro und kurzfristige Erholungen nach schlechten Nachrichten. Im Fokus stehen die gesenkte Umsatzprognose für 2026 von 93 bis 100 Mio. Euro und die erwartete bereinigte EBIT-Marge von -7 bis -2,5 %. Diskutiert werden weitere Prognoserisiken, der Cashbestand und die Liquiditätsreichweite. Die Bewertung von rund 260 Mio. Euro wird angesichts der Verluste als zu hoch eingeschätzt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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