Aktien heute: SanDisk bricht ein, AppLovin trotzt dem Ausverkauf

Mit einem Abschlag von 20,22 Prozent auf 740,00 Euro verzeichnet SanDisk den stärksten Tagesverlust unter den hier betrachteten Aktien. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht.

Am 05.11.2026 stehen vor allem Technologieaktien unter starkem Verkaufsdruck. Der US Tech 100 verliert 5,40 Prozent, der TecDAX gibt 3,10 Prozent nach. Im DAX beträgt das Minus 1,16 Prozent, im Eurozone 50 sind es 1,33 Prozent. Zahlreiche Einzelwerte fallen deutlich stärker. Gegen den schwachen Markt stemmen sich unter anderem AppLovin, Zalando, Bayer, Adyen und BASF.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Einbruch verschärft den Abwärtstrend erheblich. Auf Wochensicht verliert die Aktie 37,85 Prozent. Innerhalb eines Monats beträgt das Minus 49,67 Prozent, seit Jahresbeginn sind es 46,89 Prozent.

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SanDisk Corporation: 740,00€ (-20,22 %)

Nebius: Ausverkauf verunsichert die Anleger

Der Ausverkauf bei Nebius sorgt im wallstreetONLINE-Forum für Verunsicherung. Die Diskussion dreht sich um den breiten Rückgang bei KI- und Cloudwerten. Einzelne Anleger nutzen die Schwäche für Nachkäufe, andere reagieren darauf skeptisch. Vermutungen über den Einfluss von Hedgefonds bleiben Spekulation.

Die Aktie des Cloud- und Infrastruktur-Anbieters fällt um 18,69 Prozent auf 103,28 Euro. Auf Monatssicht summiert sich der Verlust auf 46,56 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt dennoch ein Plus von 58,27 Prozent. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Nebius Group Registered (A): 103,28€ (-18,69 %)

Astera Labs: Monatsverlust wächst auf über 41 Prozent

Bei Astera Labs setzt sich die starke Abwärtsbewegung ohne konkrete Unternehmensnachrichten fort. Der Kurs sinkt um 17,74 Prozent auf 162,25 Euro. Der Anbieter spezialisierter Siliziumlösungen für Rechenzentren verliert damit innerhalb einer Woche 30,46 Prozent und binnen eines Monats 41,17 Prozent. Seit Jahresbeginn steht noch ein Gewinn von 29,05 Prozent.

Astera Labs: 162,25€ (-17,74 %)

Lumentum: Heftige Verluste und Kritik am Marvell-Deal

Fast die Hälfte des Kurswerts verliert Lumentum innerhalb einer Woche: Das Wochenminus erreicht 46,62 Prozent. Heute fällt die Aktie des Anbieters optischer und photonischer Produkte um weitere 17,28 Prozent auf 468,25 Euro. Auf Monatssicht beträgt der Rückgang 48,84 Prozent. Seit Jahresbeginn verbleibt ein Plus von 52,89 Prozent.

Im wallstreetONLINE-Forum steht der diskutierte Zusammenschluss mit Marvell im Mittelpunkt. Die Bewertung fällt überwiegend kritisch aus. Anleger streiten über die Folgen des Aktientauschs für beide Aktionärsgruppen. Hinzu kommen Sorgen vor einer Überhitzung des KI-Marktes. Ein konkreter neuer unternehmensbezogener Auslöser für den heutigen Einbruch ist zunächst nicht erkennbar.

Lumentum Holdings: 468,25€ (-17,28 %)

Western Digital: Starker Rückgang trotz hohem Jahresplus

Auch Speicheranbieter Western Digital gerät deutlich unter Druck. Die Aktie fällt um 17,26 Prozent auf 240,78 Euro. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor. Der Wochenverlust beträgt 28,88 Prozent, auf Monatssicht sind es 33,70 Prozent. Trotz dieser Rückgänge liegt der Titel seit Jahresbeginn noch 67,46 Prozent im Plus.

Western Digital: 240,78€ (-17,26 %)

Siltronic: Kurszielsenkung trifft auf deutlichen Abverkauf

Nach den Zahlen für das dritte Quartal senkt Deutsche Bank Research das Kursziel für Siltronic von 100 auf 90 Euro. Die Einstufung bleibt bei „Buy“. Die Aktie des Waferherstellers verliert 16,92 Prozent auf 48,85 Euro. Damit ist der Jahresgewinn aufgezehrt: Seit Jahresbeginn steht ein Minus von 0,37 Prozent. Auf Monatssicht beträgt der Verlust 40,97 Prozent.

Die Forendiskussion zeigt ein geteiltes Bild. Einzelne Anleger sehen den Rückgang als Einstiegsgelegenheit und berichten von Käufen. Andere hinterfragen den bisherigen Optimismus. Diskutiert wird auch die Einschätzung, dass Siltronic weniger vom KI-Boom profitiert als vielfach angenommen, nun aber dennoch mit unter Druck gerät.

SILTRONIC AG: 48,85€ (-16,92 %)

Micron: Lohnstreit gefährdet Milliardenprojekt in Taiwan

Ein Lohnstreit in Taiwan belastet Microns Investitionspläne. Der Speicherhersteller will dort bis zu 4,5 Milliarden US-Dollar investieren. Der Konflikt mit den Beschäftigten bringt das Vorhaben ins Stocken. Die Aktie fällt um 16,04 Prozent auf 598,90 Euro.

Im wallstreetONLINE-Forum gilt der Streit als möglicher Belastungsfaktor, aber nicht als alleinige Erklärung für den Kursrutsch. Anleger diskutieren zudem die US-Zwischenwahlen und Sorgen vor einer KI-Blase. Nachkäufen stehen Zweifel am richtigen Einstiegszeitpunkt gegenüber. Trotz eines Monatsverlusts von 29,48 Prozent bleibt seit Jahresbeginn ein Kursgewinn von 170,89 Prozent.

Micron Technology: 598,90€ (-16,04 %)

Marvell: Übernahmedebatte begleitet den Kursrutsch

Bei Marvell prägt die Debatte über den Lumentum-Deal die Stimmung im wallstreetONLINE-Forum. Neben Kritik an möglichen Nachteilen für die Aktionäre gibt es die Einschätzung, dass niedrigere Kurse die Bewertung des Geschäfts verändern. Einzelne Anleger berichten von einem Einstieg, andere warten auf eine Stabilisierung.

Die Aktie des Halbleiteranbieters verliert 13,90 Prozent auf 123,26 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 35,78 Prozent, auf Monatssicht 44,76 Prozent. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von 82,94 Prozent. Ein konkreter neuer Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Marvell Technology: 123,26€ (-13,90 %)

OHB: Großauftrag verhindert zweistelligen Rückgang nicht

Der deutliche Kursrückgang trotz eines Großauftrags beschäftigt die OHB-Anleger. Im Forum steht ein Vertrag über 554 Millionen Euro für einen neuen Copernicus-Sentinel-3-Topographie-Satelliten im Mittelpunkt. Die Diskussion richtet sich vor allem auf die lange Laufzeit und darauf, wie viel eigene Wertschöpfung und Gewinn bei OHB verbleiben können.

Die Aktie des Raumfahrtkonzerns sinkt um 13,73 Prozent auf 194,10 Euro. Auf Wochensicht verliert sie 23,98 Prozent. Das Monatsplus von 14,56 Prozent und der Jahresgewinn von 70,17 Prozent bleiben jedoch bestehen. Ein konkreter negativer Auslöser für den Tagesverlust ist zunächst nicht erkennbar.

OHB: 194,10€ (-13,73 %)

Rheinmetall: Zielsenkung und Quartalszahlen sorgen für Debatten

Quartalszahlen und gesenkte Unternehmensziele bestimmen die Diskussion um Rheinmetall. Im wallstreetONLINE-Forum stehen sich unterschiedliche Einschätzungen gegenüber: Ein Teil der Anleger hält den Abverkauf für überzogen und verweist auf aus seiner Sicht verschobene statt verlorene Einnahmen. Andere betonen die aktuellen Probleme und Risiken. Auch charttechnische Kurslücken sind ein Thema.

Die Rheinmetall-Aktie fällt um 12,63 Prozent auf 836,10 Euro. Innerhalb einer Woche verliert sie 16,15 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Rückgang 45,90 Prozent. Der Titel verzeichnet zudem eine auffällig hohe relative Handelsaktivität.

Rheinmetall: 836,10€ (-12,63 %)

AppLovin: Quartalszahlen und Ausblick über den Erwartungen

AppLovin hebt sich mit einem Plus von 9,37 Prozent auf 315,70 Euro deutlich vom schwachen Markt ab. Im dritten Quartal erzielt der Anbieter von Mobile-Advertising-Lösungen einen Gewinn je Aktie von 4,30 US-Dollar bei einer Analystenschätzung von 4,04 US-Dollar. Der Umsatz erreicht 2,18 Milliarden US-Dollar und übertrifft ebenfalls die erwarteten 2,08 Milliarden US-Dollar.

Für das vierte Quartal stellt AppLovin 2,37 bis 2,40 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Die durchschnittliche Erwartung liegt bei 2,25 Milliarden US-Dollar. Im Forum überwiegt die Freude über die Kursstärke. Auf Wochensicht steigt die Aktie um 36,85 Prozent, seit Jahresbeginn bleibt allerdings ein Minus von 45,19 Prozent.

AppLovin Registered (A): 315,70€ (+9,37 %)

Zalando: Erholung setzt sich mit fünf Prozent Plus fort

Die Erholung bei Zalando gewinnt an Tempo. Der Online-Modehändler legt um 5,00 Prozent auf 28,78 Euro zu. Damit erreicht das Wochenplus 9,50 Prozent und der Monatsgewinn 27,90 Prozent. Seit Jahresbeginn steigt die Aktie um 12,78 Prozent. Ein konkreter neuer unternehmensbezogener Auslöser ist zunächst nicht erkennbar.

In der Forendiskussion werden die Zahlen positiv bewertet. Zugleich bleibt die Frage offen, wie weit die Erholung trägt. Einzelne Anleger zeigen sich geduldig und setzen auf weitere Kursgewinne.

Zalando: 28,78€ (+5,00 %)

Bayer: Höherer fairer Wert und Zuversicht im Forum

Die DZ Bank hebt den fairen Wert für Bayer von 60 auf 64 Euro an und bestätigt die Einstufung „Kaufen“. Analyst Peter Spengler verweist unter anderem auf eine operative Stabilisierung und den Schuldenabbau. Die Aktie steigt um 4,57 Prozent auf 56,56 Euro.

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert Zuversicht. Anleger hoffen auf eine positive Entscheidung zum diskutierten Vergleich und sehen darin einen möglichen weiteren Impuls. Ein solches Ergebnis steht damit noch nicht fest. Die Kursentwicklung ist bereits deutlich positiv: Auf Wochensicht gewinnt Bayer 22,57 Prozent, seit Jahresbeginn 52,04 Prozent.

Bayer: 56,56€ (+4,57 %)

Adyen: Erholung bei weiterhin deutlichem Jahresminus

Adyen gewinnt 4,35 Prozent auf 891,95 Euro und baut die jüngste Erholung aus. Auf Wochensicht steigt die Aktie des Zahlungsdienstleisters um 8,60 Prozent, innerhalb eines Monats um 3,21 Prozent. Das Jahresminus bleibt mit 35,51 Prozent erheblich. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es zunächst nicht.

Adyen Parts Sociales: 891,95€ (+4,35 %)

BASF: Aktie steigt trotz Gegenwind für Evonik-Angebot

Evonik hält an seiner Ablehnung des Übernahmeangebots von BASF fest. Interimschef Claus Rettig bekräftigt diese Haltung und stellt den Nutzen zusätzlicher Größe infrage. BASF gewinnt dennoch 4,12 Prozent auf 56,54 Euro.

In der Forendiskussion wird ein mögliches Scheitern der umstrittenen Übernahme als Erklärung für die Kursstärke erwogen. Dass das Vorhaben tatsächlich vom Tisch ist, steht damit nicht fest. Die Aktie baut ihre Gewinne aus: Auf Monatssicht steigt sie um 12,92 Prozent, seit Jahresbeginn um 26,64 Prozent.

BASF: 56,54€ (+4,12 %)

Fazit

Der Handelstag zeigt starke Gegensätze. Bei vielen Technologieaktien verschärfen sich die Verluste der vergangenen Wochen. AppLovin setzt seine Erholung dagegen fort. Auch Bayer, Zalando und BASF bauen ihre jüngsten Gewinne aus.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.