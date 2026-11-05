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    „Taiwan Weeks 2026" beginnen - Taiwan stärkt seine Anbindung an die globalen Kapitalmärkte

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    Veranstaltung versammelt mehr als 400 Teilnehmer, während Taiwan seine Initiative zum Aufbau eines asiatischen Vermögensverwaltungszentrums vorantreibt

    TAIPEI, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Taiwan hat am Dienstag die zweite Ausgabe der jährlichen „Taiwan Weeks" eröffnet, um die Verbindungen zu den globalen Kapitalmärkten zu stärken und sein Ziel voranzutreiben, ein führendes Vermögensverwaltungszentrum in Asien zu werden.

    Senior government officials and representatives from the FSC, TWSE, TPEx, TAIFEX and TDCC at the Taiwan Weeks 2026 opening ceremony.

    Die Eröffnungsfeier zog mehr als 400 Teilnehmer an, darunter Führungskräfte globaler Börsen, Vermögensverwalter, institutionelle Anleger, börsennotierte Unternehmen sowie Vertreter des taiwanesischen Finanzsektors. Unter der Leitung der Finanzaufsichtsbehörde (FSC) wurde die Veranstaltung gemeinsam von Taiwans Wertpapier- und Terminbörsen organisiert, darunter die Taiwan Stock Exchange (TWSE), die Taipei Exchange (TPEx), die Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) und die Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC).

    Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit Taiwans inmitten des KI-Booms wurden drei zentrale Schwerpunkte hervorgehoben: die Internationalisierung der Finanzmärkte und die Förderung der Initiative Asian Asset Management Center (AAMC); die Förderung von Innovationen auf den Kapitalmärkten durch Regulierungs- und Handelsreformen; sowie der Aufbau eines vertrauenswürdigen Investitionsmarktes durch verbesserte Unternehmensführung und Nachhaltigkeitsberichterstattung.

    FSC-Vorsitzender Peng Jin-lung hob Taiwans Wandel von einem Technologiezentrum zu einem Kapitalzentrum hervor, der durch die Halbleiter- und KI-Lieferketten des Landes gestützt wird. Er wies darauf hin, dass der Leitindex TAIEX im vergangenen Jahr von 28.000 auf 45.000 Punkte gestiegen sei, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung 158 Billionen NT$ (5,03 Billionen US$) erreicht habe. Taiwans ETF-Markt erreichte ein Vermögen von 11,6 Billionen NT$ (370 Milliarden US$) und belegte damit den dritten Platz im asiatisch-pazifischen Raum.

    Am Eröffnungsprogramm nahmen Führungskräfte internationaler Börsen, Finanzinstitute und der Technologiebranche teil. Michael Bloomberg, Gründer von Bloomberg LP, übermittelte bei der Zeremonie zudem eine vorab aufgezeichnete Botschaft.

    Ryusuke Yokoyama, Executive Vice President von Bloomberg for Corporations, hob die Bedeutung vertrauenswürdiger Marktinformationen im Zeitalter der KI hervor. Edward Knight, Executive Vice Chairman der Nasdaq, sprach über die Rolle der Aktienmärkte für das globale Wirtschaftswachstum, während Rick Tsai, Vice Chairman und CEO von MediaTek, die Chancen im Bereich KI und Rechenzentren erörterte. Matthew Rees, Executive Vice President von Bloomberg for Corporations, hob die Bedeutung vertrauenswürdiger Marktinformationen im Zeitalter der KI hervor.

    An einer Podiumsdiskussion zu globalen ETF-Trends nahmen Jay Jacobs, Leiter des Bereichs Aktien-ETFs für die USA bei BlackRock, Noel Archard, globaler Leiter für Produktlösungen und Marketing bei AllianceBernstein, sowie Wilfred Sit, CIO Equity für den asiatisch-pazifischen Raum bei Allianz Global Investors, teil. Unter der Moderation von Paul Salerno, globaler Leiter für Indexvertrieb und Beziehungsmanagement bei Bloomberg, erörterte die Podiumsrunde Möglichkeiten, internationales Kapital mit Taiwan und dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu verbinden.

    Die Taiwan Weeks 2026 finden vom 3. bis 13. November statt und umfassen mehr als 45 Foren und Veranstaltungen zu den Themen globale Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, innovative Finanzierungen, finanzielle Widerstandsfähigkeit und Risikomanagement. Zu den wichtigsten Veranstaltungen zählen das „Asian Asset Management Center Forum", Diskussionen über nachhaltige Finanzen in Asien sowie das „TiBOOST – INNOVATION GROWTH PROGRAM", das KI-Start-ups mit internationalen Investoren zusammenbringt.

    Government officials, international exchange representatives, event speakers and financial industry leaders at the Taiwan Weeks 2026 opening ceremony.

     

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    „Taiwan Weeks 2026" beginnen - Taiwan stärkt seine Anbindung an die globalen Kapitalmärkte Veranstaltung versammelt mehr als 400 Teilnehmer, während Taiwan seine Initiative zum Aufbau eines asiatischen Vermögensverwaltungszentrums vorantreibt TAIPEI, 5. November 2026 /PRNewswire/ - Taiwan hat am Dienstag die zweite Ausgabe der jährlichen …
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