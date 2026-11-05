Flucht aus Techwerten - Furcht vor KI-Regulierung

Dividendenstatistik Oktober 2026





wird ja immer chaotischer hier. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif Der eine kommt paar Wochen später mit seiner Bilanz, der nächste gleich paar Monate. Und Timburg dreht nicht nur an der Uhr, sondern gleich am Kalender und beendet den Monat am 28. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Hab mich entschieden die letzte große Tranche von Orca in den November zu bugsieren, in der Hoffnung dann auch den 11. Monat in Folge ein vierstelliges Ergebnis zu erreichen. Wird aber knapp. Und den Dezember kann ich vergessen - da wird es bestimmt nur dreistellig. Auch wenn ich die beiden Tipps von Codiman - GIS und Murapol, welche ich beide schon lange hab - verdoppeln würde, wäre es noch immer zu wenig. Aber sein wir zufrieden mit dem was wir haben.





Nachdem ich im Oktober gerade mal die Hälfte vs. letztem Jahr einkassiert hab, bin ich jetzt YTD mit den Dividenden gute 10% über letztem Jahr. Ja, die fetten Zeiten sind vorbei, eingezahlt wird nichts mehr und wenn dann paar Kürzungen kommen, muss man auch mal kleinere Brötchen backen. Aber immerhin reicht es noch für die Urlaubskasse, sogar wenn es nächsten Jahr mal einen Tick zurückgeht. Was angesichts mancher Sonderzahlungen in diesem Jahr gar nicht so abwegig ist.





Bin zwar nicht der Typ der nach Überperformance strebt, überprüfe aber trotzdem regelmässig mein Ergebnis. Denn wenn ich langfristig jedes Jahr 15k Dividenden kassieren würde, denen aber 20-25k Buchverluste gegenüberstehn, dann wäre an meiner Strategie natürlich etwas faul und ich müsste mir das nochmals überlegen. Aber wie bereits die letzten 13 Jahre, wo ich im Schnitt eine Performance von ca. 11% p.A. hatte, bin ich auch YTD wieder bei 14,7%. Was im Vergleich nicht schlecht ist. Lese ja viel quer durch Threads und Boards und kann vielerorts eine leichte Ungeduld bzw. Enttäuschung herauslesen. Tja, wer die paar Handvoll Highflyer nicht übergewichtet hat, tut sich in der heutigen Zeit schon schwer. Ich sehe ja auch bei mir wo die Überflieger sind - eher Exoten und nicht die allseits empfohlenen Dickschiffe und Aristokraten.





Ob es im Moment ratsam ist, von trägen Dividendenzahlern in die erwähnten Highflyer zu switchen, kann ich natürlich nicht sagen. Was ich aber mit Sicherheit behaupten kann: als Rentner hat man nicht mehr diesen Zeithorizont, um etwas ähnliches wie die Dotcom-Blase auszusitzen. Da nimmt man lieber den Spatz in der Hand und genießt seine Ausschüttungen. Aber da muss jeder seinen eigenen Weg nach Rom finden.





Jan 1088,08€

Feb 1058,24€

Mär 1534,40€

Apr 1349,58€

Mai 2885,81€

Jun 1733,60€

Jul 1400,37€

Aug 1356,99€

Sep 1254,28€

Okt 1071,06€

Gesamt: 14.732,41€





Somit das Jahresziel von mindestens 16k nach wie vor realistisch und erreichbar, auch wenn die nächsten 2 Monate definitiv recht schwach werden.





Top5 YTD: Seplat +198%, Hafnia +117%, DHT +106%, Texas Instruments +84%, Ecopetrol +83%

Flop5 YTD: GQG -44%, Telkom Indonesia -44%, Allwyn -41%, Kumba Iron -33%, Mercedes -33%





Wie ersichtlich, bei den Gewinnern Öl, KI, Tanker. Bei den Verlierern eher spezielle Sondersituationen. Wobei es immer mehr Luft nach oben als nach unten geht (wo ja nach -100% Schluss wäre). Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Und irgendwann sind diese Verlierer nur noch 200-300€ wert, wo man dann eigentlich gar nicht mehr hinschaut und den Investmentcase als Fehlgriff abhakt.





Nur noch ein fun fact zu meinen Seplat, welche seit Monaten Spitzenreiter sind. Hab die ja im Dezember 2020 gekauft und dafür natürlich keine Lobeshymnen kassiert. Öl, und das auch noch aus Nigeria. Schlimmer gings ja gar nicht, wo damals ja ein regelrechter Tech- und Biotech-Hype voll im Gange war. Nun, das Ergebnis war gar nicht so schlecht. In 6 Jahren 1500% Kursgewinn und laut KI wäre die Performance bei reinvestierter Dividende mittlerweile bei 2500%. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/eek.gif Mein Fazit: mann muss nicht unbedingt bei Miniklitschen und Hoffnungswerten suchen, sondern kann auch mit stinknormaler Old Economy gute Gewinne machen.





OK, genug geschwätzt. Nun ein Blick zu den Spendern. Immerhin bis heute 380 Einzelzahlungen; also im Schnitt knapp 39€ pro Eingang. Tja, das ist nun mal der Timburg-Bäcker mit den kleinen Brötchen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif





US: Main Street, Simon Property, Gladstone Investment, Pepsi, Gladstone Commercial, Ares, Iron Mountain, FS KKR, AGNC, Altria, PSEC, Cisco

IQ: Gulf Keystone

DE: Mutares-Anleihe

AU: Fortescue

HK: First Pacific

TH: Thanachart

BB: Barbados-Bond

NZ: Spark New Zealand

GB: Admiral

TW: TSMC

PL: PZU

ZA: African Rainbow

LU: Millicom

CO: Grupo Cibest

TZ: Orca Energy

CN: CNOOC, China Mobile

CY: Bank of Cyprus

PH: PLDT

UY: Uruguay-Bond





So, das wars von meiner Seite mit der Monats-Statistik. Würde mich über eine rege Beteiligung freuen - sind immer wieder interessante Anregungen welche man finden kann. Und letztendlich gibt es unzählige Threads zu Daytrading, KI, Biotech, Rohstoffe usw., aber recht herzlich wenige zu Dividendenstrategien. Also wollen wir mal versuchen den Thread weiter am Leben zu halten.





Schönen Tag allerseits und weiterhin üppiges passives Einkommen

Timburg