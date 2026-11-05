Flucht aus Techwerten - Furcht vor KI-Regulierung
ROUNDUP/Aktien New York
- KI-Regulierungssorgen lösten Tech-Ausverkauf aus
- Demokraten kontrollieren nun beide Kongresskammern
- Rechenzentrumssorgen lassen Chipwerte kräftig fallen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Zwei Tage nach den wegweisenden Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten brachen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis in die jüngste Vergangenheit als größte Profiteure des Hypes um KI gegolten hatten.
Der Nasdaq 100 sackte um 5,5 Prozent auf 26.878 Punkte ab und steuert damit auf einen seiner größten Tagesverluste in den letzten Jahren hin. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 3,2 Prozent auf 7.444 Zähler nach unten. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 2,2 Prozent auf 52.193 Punkte.
Bei den Zwischenwahlen am Dienstag hatten die Demokraten die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus übernommen. Damit hatten viele Wähler nicht nur ihren Unmut über die hohen Lebenshaltungskosten oder die Politik von Präsident Donald Trump, sondern auch ihre Ablehnung gegenüber Rechenzentren zum Ausdruck gebracht. Diese sind für die extrem datenintensiven Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz essenziell.
Kritiker der KI-Rechenzentren verweisen unter anderem auf deren hohen Strombedarf, der auch die Energiepreise für die Bevölkerung in die Höhe treiben könnte. Hinzukommen Sorgen wegen Lärm, Luftverschmutzung und Wassermangel sowie die Befürchtung, dass durch die Rechenzentren nur wenige dauerhafte Jobs entstehen.
Die Demokraten gelten den Chancen von Künstlicher Intelligenz gegenüber als skeptischer als die Republikaner, die sich eher für Deregulierung starkmachen. In Texas hat die designierte Gouverneurin Gina Hinojosa von den Demokraten bereits ein sofortiges Moratorium für den Bau von Rechenzentren gefordert.
Rechenzentren sind ein wesentlicher Bestandteil der KI-Infrastruktur und bestehen aus zahlreichen standardisierten Metallgestellen mit Halbleitern. Sollten die Investitionen in Rechenzentren zurückgehen, hätte dies in den kommenden Jahren massive Auswirkungen auf die Chiphersteller. Vor diesem Hintergrund sackten die Aktien von Nvidia als Schlusslicht im Dow um neun Prozent ab.
Als Belastung hinzu kamen in diesem sehr schwachen Umfeld negative Unternehmensnachrichten. So hatte Qualcomm einen eher schwachen Gewinnausblick veröffentlicht. Der Hersteller von Smartphone-Prozessoren begründete dies mit einem Kostenanstieg bei Komponenten und der Fertigung. Die Papiere knickten um fast 14 Prozent ein.
Für die Papiere von Arm Holdings ging es um mehr als 13 Prozent bergab. Der Chipdesigner konnte mit dem Umsatzziel für das laufende Quartal nicht wirklich überzeugen. Der Konzern scheine die hohen Erwartungen an seinen Einstieg in den Markt für KI-Rechenzentren bis jetzt nicht erfüllen zu können, sagte ein Händler.
Die Anteilscheine von Micron büßten fast 16 Prozent ein. Der Halbleiterkonzern habe seine Pläne für ein Speicherchip-Werk in Taiwan wegen eines drohenden langwierigen Tarifkonflikts vorerst auf Eis gelegt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Zukunft eines wichtigen Produktionsstandorts für entscheidende KI-Komponenten auf./la/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,14 % und einem Kurs von 601 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +83,73 %/+144,98 % bedeutet.
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Dividendenstatistik Oktober 2026
Hallo zusammen,
ich merke gerade, dass ich mich hier schon ewig nicht mehr gemeldet habe. Da kam wohl einfach das Leben dazwischen 😉 Trotzdem lese ich hier immer noch sehr gerne mit.
In den letzten Monaten habe ich die eine oder andere Dividendenaktie über Bord geworfen und dafür Wachstumstitel gekauft. Ob es sich lohnt, wird man sehen … Daher liege ich in diesem Jahr bei den Dividendenerträgen auch hinter dem Vorjahr.
Derzeitige Positionen:
ETFs:
Branchen ETF Cybersecurity
Branchen ETF New Energy
Branchen ETF Information Technology
Branchen ETF Quantum Computing
MSCI World
Emerging Markets
EuroStoxx high dividend, low votality
Emerging Markets high dividend, low votality
JP Morgan High Corporate Bonds
L&G Quality Dividend
State Street ASCWI
World Equal Weight
EuroStoxx 600
Bestand Anleihen:
Mellenu FInance (bis 28)
Chapters Group (bis 30)
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (bis 33)
Intern. Finance Corp. (bis 28) (in BRL)
iutecredit (bis 30)
Mutares (bis 27)
Queensland (bis 37)
Südafrika (bis 49)
Bestand Aktien:
Allwyn (ehemals OPAP)
AGNC
Airbus
Allianz
Alphabet
Applied Materials
ASR Nederland
AT + T
Bank of Nova Scotia
BMW
BKW
Bonesupport
Broadcom
Coinbase
Cummins
DHL
Energiekontor
GSK
Gulf Keystone
Hercules Capital
Hexagon AB
IBM
Iron Mountain
IVU Traffic
Johnson & Johnson
Kazatomprom
London Stock Exchange
Mainfreight
Main Street Capital
Marqeta
Medpace Holdings
Microsoft
Mitsubishi
Net Digital
Netflix
Nippon Sanso
Novo Nordisk
Octave (Mini Position aus Hexagon Spin off)
Omega Healthcare
Pepsi
Pfizer
Power Corp of Canada
P&G
Rio Tinto
ServiceNow
SFL
Shell
Shin-Etsu
SSE
Star Bulk Carriers
Stellantis
Terna
T-Mobile US
TRATON
TROW
Thyssenkrupp Nucera
Unilever
Viromed Medical
Visa
W.P. Carey
Weiterhin allen viel Erfolg!
Schöne Grüße
Notts