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    Lanxess hält sich besser als befürchtet - Aktie im Plus

    ROUNDUP 2

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    Für Sie zusammengefasst
    • Lanxess peilt 2026 maximal 500 Millionen Euro Ebitda an
    • Operatives Ergebnis steigt im Quartal um gut elf Prozent
    • Aktie steigt nach Zahlen zeitweise um bis zu 20 Prozent
    ROUNDUP 2 - Lanxess hält sich besser als befürchtet - Aktie im Plus
    Foto: LANXESS

    (neu: Kursentwicklung am Nachmittag)

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess blickt nach dem dritten Quartal in der Tendenz vorsichtiger auf das Gesamtjahr. Eine Überraschung ist das allerdings nicht. Zudem lief es im dritten Quartal besser als gedacht. An der Börse griffen Anleger bei der Aktie zu. Das im MDax notierte Papier legte am Vormittag bis zu 20 Prozent zu. Im Handelsverlauf gab die Aktie aber einen Großteil der Gewinne wieder ab.

    Zwar hatten zuletzt viele europäische Chemieunternehmen von höheren Verkaufspreisen profitiert, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Iran-Kriegs leidet. "Von einer breiten und nachhaltigen Nachfrageerholung sind viele unserer Kernmärkte jedoch noch entfernt", sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert laut Mitteilung vom Donnerstag. Das betreffe besonders die Agrochemie-, Auto- und Bauindustrie. "Aber unsere Anstrengungen zur Senkung der Kosten zahlen sich aus und unterstützen unsere Ergebnisentwicklung."

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    Zachert rechnet für 2026 nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am oberen Ende der Spanne von 450 bis 500 Millionen Euro. Bisher hatten zwischen 450 und 550 Millionen Euro im Plan gestanden. Analysten hatten zuletzt im Durchschnitt auch schon mit einem Wert am oberen Ende der neuen Zielbandbreite gerechnet.

    Wie das im MDax notierte Unternehmen weiter mitteilte, stieg das operative Ergebnis in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 139 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen damit 385 Millionen Euro in den Büchern.

    Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um fast 10 Prozent auf rund 1,47 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand wegen hoher Abschreibungen aber erneut ein Verlust, und zwar von 70 Millionen Euro nach einem Verlust von 77 Millionen vor einem Jahr.

    Der freie Barmittelfluss verbesserte sich deutlich von minus 14 Millionen Euro auf plus 48 Millionen Euro. "Treiber dafür waren vor allem das operative Geschäft und die erfolgreichen Maßnahmen zur Kostensenkung", hieß es vom Unternehmen. Auch für das vierte Quartal rechnet der Konzern mit einem positiven Free Cashflow.

    Analyst Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion von einem dritten Quartal, das besser gelaufen sei als befürchtet. Das gelte auch für den Ausblick auf den Rest des Jahres.

    Die Lanxess-Aktie knüpfte am Donnerstagvormittag mit einem Kursplus von bis zu 20 Prozent auf 14,69 Euro an ihren jüngsten Stabilisierungsversuch an, nachdem sie Ende Oktober auf den tiefsten Stand seit März gefallen war. Bis zum späten Nachmittag gab Lanxess einen Großteil der Gewinne wieder ab, lag aber noch rund sechs Prozent im Plus. Trotz der Erholung nach den Zahlen sackte der Börsenwert in diesem Jahr um rund ein Viertel auf 1,1 Milliarden Euro ab./mis/lew/stk/zb/he

    Lanxess

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 12,87 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -14,66 %/+16,37 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung der Lanxess-Aktie um zeitweise knapp 20 %, einen möglichen Short-Squeeze und Gewinnmitnahmen. Diskutiert werden ein möglicher Trendbruch mit Kursziel 15 Euro sowie Übernahmespekulationen angesichts einer Marktkapitalisierung unter 2 Mrd. Euro. Fundamental stehen besser als erwartete Quartalszahlen, Kostensenkungen und positiver freier Cashflow einem vorsichtigeren Jahresausblick und schwacher Nachfrage gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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